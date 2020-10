Sylvie D’Amours reconnaît qu’elle devait quitter son poste de ministre des Affaires autochtones

En entrevue au micro de Caroline St-Hilaire à QUB radio, l’ancienne ministre responsable des Affaires autochtones s’est confiée sur son état d’esprit depuis la perte de son poste.

«Si moi je suis l’élément qui fait en sorte que les deux nations ne peuvent plus communiquer comme on le voudrait, je suis aussi bien de me retirer. Ce qu’on doit gagner c’est la confiance des autochtones vis-à-vis des allochtones ; on doit tout faire pour y arriver», explique la députée de Mirabel Sylvie D’Amours.

«Il y a trop de choses qui se passent dans le monde autochtone pour que quelqu’un qui tient au poste de ministre pour arriver à ses fins personnelles ne l’occupe», insiste-t-elle.