Un virage stratégique se dessine à TVA Sports

Le réseau TVA Sports a annoncé, vendredi, qu’elle entreprend un virage stratégique basé sur les habitudes et le profil des consommateurs de sports, ce qui se traduira notamment par une transformation des bulletins de nouvelles vers une offre concentrée vers le numérique.

«Au cours des dernières années, nous avons observé que les habitudes des amateurs de sports ont changé et que ceci s’est accéléré avec la pandémie actuelle. Chez TVA Sports, nous avons toujours placé nos abonnés au cœur de nos actions et c’est la raison pour laquelle nous concentrerons dorénavant la couverture des nouvelles sportives là où les amateurs se trouvent et nous ajouterons des événements en direct à notre programmation», a affirmé Louis-Philippe Neveu, producteur exécutif à TVA Sports, par voie de communiqué.

La chaîne sportive a décidé d’innover avec une offre de nouvelles exclusivement en format numérique. De plus, TVA Sports bonifiera sa programmation avec encore plus d’événements sportifs présentés en direct tout en restant fidèle aux émissions phares de la chaîne en soirée : Dave Morissette en direct et JiC.

Les balados à l’honneur

Les bulletins de nouvelles de sports dits «traditionnels» seront transformés vers une offre concentrée à 100 % sur le numérique. Ce virage inclura notamment des baladodiffusions de nouvelles au quotidien.

En plus, afin de permettre aux passionnés de sports de consommer leurs nouvelles au moment et à l’endroit de leur choix, la chaîne offrira une série d’autres balados sur les sujets qui les intéressent. À ceci s’ajoute une gamme de faits saillants, de vidéos et de résultats complets sur le site Internet de la chaîne tvasports.ca ainsi que sur son application et ses médias sociaux.

«Les fans de sports consultent dorénavant les résultats sportifs et les nouvelles majoritairement sur les plateformes numériques, a ajouté le producteur exécutif. Ils ont des attentes claires : ils veulent leurs nouvelles en direct et la possibilité d’écouter les entrevues, faits saillants et vidéos aux moments qui leur conviennent. Résolument tournée vers l’avenir, TVA Sports est à l’écoute des besoins de ses consommateurs et leur propose une offre à leur image, plus jeune, dynamique, mobile et portée vers l’innovation.»

De nouvelles propriétés

TVA Sports, qui diffuse notamment les rendez-vous de la Ligue nationale de hockey, incluant les matchs du Canadien de Montréal, laissera davantage de place à la présentation d’événements sportifs.

«TVA Sports est la chaîne qui offre déjà en direct les sports préférés des Québécois. Les téléspectateurs seront donc ravis d’apprendre que d’autres propriétés de prestige s’ajouteront prochainement à notre programmation», a ajouté M. Neveu.

Rappelons que TVA Sports compte également au sein de sa grille : la Ligue de hockey junior majeur du Québec, l’Impact de Montréal, la Major League Soccer, le baseball majeur, la boxe, les activités de la WWE pour RAW, le football universitaire du RSEQ et le tennis de la WTA, entre autres.

«Ce virage entraînera des changements au sein de l’équipe de TVA Sports, incluant des réallocations de ses ressources, afin de rejoindre les objectifs visés par la chaîne», a-t-on précisé, par voie de communiqué.