Une vitrine pour les créateurs

Prévue initialement en mai dernier, la 7e Foire en art actuel de Québec (FAAQ) se tiendra finalement du 20 novembre au 6 décembre 2020, et ce, totalement virtuellement. Ceux et celles qui ont un intérêt pour l’art auront la chance de découvrir voire de s’offrir des œuvres de 25 artistes au talent remarquable provenant des quatre coins du Québec. Une occasion unique d’encourager les créateurs non représentés en galerie et de promouvoir la culture québécoise.

La plateforme web destinée à héberger cette itération entièrement virtuelle de l’événement sera dévoilée le vendredi 20 novembre 2020 dès 17 h, lors d’une soirée d’inauguration animée par le président d’honneur Paul Béliveau connu pour son travail en dessin, gravure et peinture.

Cette 7e FAAQ est issue d’un commissariat de Dominique Fontaine (photo), spécialiste de renommée en art contemporain, en arts médiatiques et en gestion des arts.

Renseignements www.foireartactuel.ca

Partie remise

Jean-Yves Montminy (photo), associé principal de STGM, l’une des plus importantes firmes d’architecture en conception intégrée au Québec, avait demandé à tous ses amis(es) et connaissances de bien encercler la date du 23 octobre 2020. Le très coloré Jean-Yves avait prévu, depuis l’an passé, de réunir tout son monde afin de célébrer avec grands éclats son 60e anniversaire de naissance. Évidemment, avec la COVID-19 qui voulait s’inviter aussi dans le groupe, Jean-Yves n’avait d’autre choix que d’annuler le fameux « party » dont lui seul connaissait le secret. J’imagine qu’il célébrera bien sobrement son passage chez les sexagénaires. Jean-Yves est déçu et ses « chums » aussi. Cofondateur de la firme St-Gelais Montminy en 2001 (avec Dominique St-Gelais), c’est sous l’égide de Jean-Yves Montminy que l’entreprise s’est bâti une solide réputation dans le milieu. Joyeux anniversaire, Jean-Yves, et tout le monde se dit que ce n’est que partie remise.

Début de solution

Sylvie Lortie (photo) est propriétaire de la boutique R’image depuis février 2007. Son commerce de prothèses mammaires, lingerie adaptée et prothèses capillaires situé au 1698, rue Notre-Dame, à L’Ancienne-Lorette, offre ainsi un début de solution afin de redonner confiance aux femmes suite à une perte de cheveux ou à une mastectomie. Depuis septembre dernier, la propriétaire a ajouté à son offre une ligne de sous-vêtements adaptés et réguliers de grande et de très grande taille. Les services personnalisés de R’image sont offerts en toute discrétion sur rendez-vous seulement en raison de la COVID-19 (418) 871-5409 ou https://www.prothesesrimage.com/

Anniversaires

Lucie Laroche (photo), conseillère municipale à Lac-Beauport et ex-championne de ski alpin avec 2 podiums en Coupe du monde, 52 ans... Les jumeaux Eddy et Nelson Dion Angelil, fils de Céline Dion et de René Angelil, 10 ans... Ryan Reynolds, ancien mannequin, acteur (Deadpool) et producteur canadien, 44 ans... Marie-Josée Breton, CPA, CA, banquière Privée chez RBC Banque Privée, 55 ans... Louis-Philippe Dandenault, comédien québécois, 47 ans... Louis Sleigher, ex-Nordique, 62 ans...

Disparus

Le 23 octobre 2018 : Louis O’Neill (photo), 93 ans, député à l’Assemblée Nationale du Québec de 1976 à 1981 et ministre des Affaires culturelles et des Communications... 2018 : Rod Rust, 90 ans, ex-entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Alouettes de Montréal... 2018 : Yolande D. Legault, 77 ans, députée de Deux-Montagnes (1985-1989) au PLQ... 2017 : Paul J. Weitz, 85 ans, astronaute américain, missions Skylab 2 Challenger (STS-6)... 2015 : Jim Roberts, 75 ans, ex-défenseur de la LNH (1964-1978) avec Montréal et St-Louis)...