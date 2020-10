Virus: la Belgique mise sur l’effort collectif pour éviter le reconfinement

En Belgique, les experts réclamaient l’ « électrochoc » d’un reconfinement face une situation sanitaire qui se dégrade rapidement, mais le gouvernement a limité vendredi les nouvelles restrictions anti-COVID aux sports et loisirs, laissant les commerces et les écoles ouvertes.

Les autorités des cinq provinces de la Wallonie, la partie francophone, ont toutefois décidé vendredi soir de durcir les mesures décidées au niveau fédéral et les maires des 19 communes de Bruxelles décideront samedi s’ils suivent le mouvement. La Belgique serait alors divisée dans le combat contre la pandémie.

Un reconfinement était réclamé par plusieurs virologues reconnus face à la saturation des hôpitaux.

« Mon sentiment est qu’on prend des risques, il fallait envoyer un électrochoc beaucoup plus fort », a estimé l’épidémiologiste Simon Dellicour sur la chaîne RTL-TVI.

Le Premier ministre Alexander De Croo a évoqué devant la presse « une situation de crise nationale » au vu des derniers chiffres, et notamment du cap, franchi vendredi, des 10 000 nouvelles infections quotidiennes.

Mais ce libéral flamand s’en est tenu à la ligne exprimée depuis son entrée en fonction le 1er octobre: « éviter absolument un nouveau confinement », comme celui que les Belges ont connu de la mi-mars à la mi-mai, et que l’Irlande ou le Pays-de-Galles ont réimposé cette semaine. La récession s’annonce brutale pour la Belgique avec une chute du PIB attendue à -7,3% cette année.

Certes la capacité de soins doit être sauvegardée, et un quota supplémentaire de lits hospitaliers en soins intensifs va être dégagé, a promis le gouvernement belge, mais il faut aussi « préserver au maximum » les écoles, les entreprises et le bien-être mental de la population.

« Ce ne sont pas les règles qui vont vaincre le virus, mais nous tous ensemble (...) une équipe solidaire de 11 millions de Belges », a affirmé M. De Croo.

L’ex-Première ministre en soins intensifs

Lundi, le télétravail est redevenu la règle en Belgique, un couvre-feu a été instauré entre minuit et 5h00 du matin, et surtout cafés et restaurants ont fermé pour quatre semaines.

La Wallonie a durci le couvre-feu. Il entrera en vigueur ce samedi dès 22H00 jusqu’à 06H00. Les campus ont par ailleurs été fermés et les visites dans les maisons de retraite ont été limitées à une personne, toujours la même.

« La situation est grave », a expliqué la ministre wallonne de la santé Christie Morreale. La Wallonie et Bruxelles sont les deux régions les plus touchées d’Europe et un manque de personnel touche les hôpitaux. Un appel à été lancé vendredi aux infirmiers a domicile et aux étudiants en médecine pour qu’ils viennent prêter main forte.

Le gouvernement a promis une évaluation des mesures dans deux semaines, autour du week-end de la Toussaint, avant d’envisager de nouvelles restrictions sur les commerces.

Pour le moment, le nouveau tour de vis au niveau national concerne surtout les sports et les loisirs.

Les compétitions professionnelles se dérouleront de nouveau sans public, dès ce week-end. Cela concerne entre autres le championnat de foot et la fin du tournoi de tennis d’Anvers.

En outre, les matchs amateurs, tous sports confondus, sont suspendus jusqu’au 19 novembre, délai fixé pour ces nouvelles contraintes.

Les parcs d’attraction sont provisoirement fermés et dans les universités il ne pourra y avoir plus de 20% des étudiants dans les amphithéâtres, sauf en 1ère année.

En revanche, les écoles restent ouvertes.

La Belgique, qui connaît une incidence moyenne d’environ 620 cas de coronavirus pour 100 000 habitants, est devancée uniquement au sein de l’UE par la République tchèque (668), où un reconfinement partiel a été décidé jeudi pour douze jours.

Vendredi, le royaume recensait 270 132 personnes infectées et 10 588 décès depuis le début de la pandémie, selon l’institut de santé Sciensano.

Il y a eu en moyenne 10 453 nouvelles contaminations chaque jour lors de la semaine écoulée, et le pays frôlait vendredi les 500 hospitalisations par jour, soit un niveau jamais atteint depuis la première semaine d’avril.

La cheffe de la diplomatie et ex-Première ministre Sophie Wilmès, 45 ans, compte parmi les 573 malades en soins intensifs recensés.