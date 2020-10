TREMBLAY, Jeanne Côté



Au centre d'hébergement St-Augustin à Beauport, le 18 octobre 2020, à l'âge de 86 ans et 7 mois, nous a quittés Madame Jeanne Côté, fille de feu monsieur Gérard Côté et de feu madame Emma Simard. Elle a demeurée à Ste-Anne de Beaupré et autrefois à St-Placide de Charlevoix. Elle était l'épouse de feu monsieur Clément Tremblay.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Ste-Anne-de-Beaupré.. Madame Jeanne Côté laisse dans le deuil ses enfants: Léna (Martin Cantin), Jocelyne (Luc Huot), feu Jocelyn et Marco (Natalie Ernst); ses petits-enfants : Philip, Andréa, Alexandre, Audrey et Sébastien. Elle était la sœur de: feu Aline, Adrienne (feu Lucien Guay), Madeleine (feu Albert Boivin), André (Marguerite Mailloux), Maurice (Céline Dubois), Jacques (Ghislaine Fortin) et Joseph (Solange Dufour). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et de nombreux amis (es). Les membres de la famille tiennent à souligner la qualité des soins prodigués par le personnel du centre d'hébergement Saint-Augustin à l'endroit de notre mère.