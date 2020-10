ROY, Monique Gilbert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 octobre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Monique Gilbert, épouse de feu monsieur Joseph Edmond Roy, fille de feu Émile Gilbert et de feu Ida Tanguay. Elle demeurait à Lévis et autrefois à Saint-Henri-de-Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gervais (Jocelyne Ferland), Josée (Michel Lemay), Chantal (Bernard Lévesque), Héléna (Richard St-Pierre), Gilbert (Julie St-Hilaire) et Caroline; ses petits-enfants : Florence (Julien Harvey) et Camille Roy, Alexandre (Myriam Greer) et Gabrielle Roy Lemay (Mathieu Bessette), Raphaël, Étienne et Francis Roy; son arrière-petite-fille : Alicia Roy Lemay; ses frères, sa soeur, ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Philippe Gilbert (feu Monique Mathieu), Conrad Gilbert (Lorraine Fradette), feu Hélène Gilbert (feu Léo Bédard), feu Raymond Roy (feu Marcelle Gonthier), feu Marie-Rose Roy (feu Richard Gonthier), feu Eva Roy (feu Raymond Drapeau), feu Fernande Roy (Albert Roy), feu Albéric Roy (Pauline Bouffard), Monique Roy, feu Olivine Roy (feu François Côté), Léonard Roy (Colette Turgeon) et Yvonne Roy (feu Jean-Yves Rivard); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec, dédié en neurologie,https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/ou à la Paroisse Saint-Benoît-de-Bellechasse,https://www.sbdb.ca/faire-un-don/sous la direction de