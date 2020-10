ROY, Pierre



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 16 octobre 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Pierre Roy, époux de dame Monique Rouleau, fils de feu Charles-Eugène Roy et de feu Claudine Robichaud. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique, son fils Danny (Yael Villeneuve), sa petite-fille Sara; ses frères et sa sœur; Jean-Claude (Jeannine Pellerin), René (sa fille Clodine) et Micheline (Richard Careau); ses beaux-frères et belles-sœurs : Claude Rouleau (Jeannine Ratté), Michel Rouleau (Michèle Dussault), Lise Dumont (feu Benoît Rouleau) et Laurette Couture, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement toute l'équipe de l'I.U.C.P.Q. (soins coronariens) pour les bons soins, leur humanisme et délicatesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la (Fondation de l'IUCPQ) Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999.