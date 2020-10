GINGRAS, Fernand



À la maison Marie-Pagé, entouré de l'amour des siens, le 17 octobre 2020 à Victoriaville, est décédé paisiblement à l'âge de 85 ans. Monsieur Fernand Gingras. Il était le conjoint de feu Viviane Goulet. Il laisse dans le deuil son ex-épouse, Yolande Bédard, ainsi que ses trois enfants: Marie-France Gingras, Marc Gingras et Maryse Gingras (Jean-Michel Forcier), de même que ses petits-enfants:William Gingras Plante, Raphaël Gingras Plante, Ugo Forcier, Félix Gingras Plante, Chloé Forcier, Éli Gingras, Louis-David Gingras et son arrière-petit-fils Shaun Thiffeault Plante. Fernand laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis. La famille tient à remercier chaleureusement Claire Vachon pour sa présence et son support. Un grand merci aussi au personnel du CLSC Suzor-Côté ainsi qu'à l'équipe de la Maison Marie-Pagé pour les bons soins prodigués. Pour souligner votre sympathie, la famille apprécierait des dons pour la Fondation Marie-Pagé.