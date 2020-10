GENEST, Francine Renaud



À Saint-Raymond, le 19 octobre 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Francine Genest, épouse de monsieur Jacques Renaud, fille de feu monsieur Roméo Genest et de feu madame Lucienne Côté, elle demeurait à Saint-Raymond.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confié à laOutre son époux Jacques, madame Genest laisse dans le deuil son fils Patrick (Myriam Papillon) et son petit-fils Félix; son frère Marcel (Denise Beaupré) et sa sœur Louise (Denis Leclerc). Elle laisse également ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Renaud : Gilbert (feu Marie-Claire Paquet), Solange (feu Jean-Gilles Mauricette), feu Aimé (Gisèle Gagnon) et feu Jean-Marc (Rose-Hélène Godin), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et plusieurs bonnes amies, particulièrement Ghislaine Vézina.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 261-4715, avenue des Replats Québec (Qc) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à l'église.