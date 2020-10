DUMAS, Marcel



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 28 septembre 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé entouré de ses filles monsieur Marcel Dumas, époux de feu dame Lise Morissette. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule dimanche 1er novembre 2020 de 9 h à 11 h. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Andrée Paradis; ses filles: Sylvie (Pierre Laberge) et Claudia (Donavan Gendreau); ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec,10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.