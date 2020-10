PARADIS, Germaine Hamel



À l'IUCPQ (hôpital Laval), le 8 octobre 2020, à l'âge de 92 ans et 9 mois, est décédée madame Germaine Paradis, épouse de feu monsieur Léo Hamel et fille de feu monsieur Avila Paradis et feu madame Lucienne Amyot. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 31 octobre 2020, de 11h à 13h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christiane (Gaston Jacques), feu bébé Daniel, Johanne (Yves Maheux), Sylvie (Roch Méthot), feu bébé Daniel, Claudine (Rémy Morin) et Bernard (Édith Boivin); ses petits-enfants adorés: Alexandre (Pascale Bédard), Samuel (Marie-Soleil Chabot), Jérôme (Carolyne Lapierre), Olivier, Sébastien et Frédérick; ses arrière-petits-enfants: Édouard, Lauriane, Élisabeth et Émile. Elle était la sœur de feu Julienne (feu Albert Crispo), Adrienne (feu Roméo Martel), feu Gaston (feu Jeannette Robitaille), Paul-Henri (feu Lucille Desroches), Pauline (feu Jean-Marie Cantin), Sœur Colette, Rolande (feu Georges Gagnon), feu Denise (feu Raymond Laberge), Sœur Huguette, Sœur Laurette et feu Fernand (feu Paula Roy). De la famille Hamel, elle était la belle-sœur de: feu Jeannette (feu Ernest Fiset), feu Noëlla, feu Lorenzo (feu Thérèse Beaumont), feu Thérèse (Paul-Aimé Boiteau), Lauretta (feu Gaston Cantin) et feu Jeanine (feu Jules Beaumont). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, rue des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1B 0B8, 418 656-4999.