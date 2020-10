PLOURDE, Jeanne d'Arc



Au CHSLD de Ste-Marie de Beauce, le 13 octobre 2020, à l'âge de 92 ans et 2 mois, est décédée madame Jeanne d'Arc Plourde, épouse de feu monsieur Arthur Richard, fille de feu madame Octavie Métayer et de feu monsieur Alphonse Plourde. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h30 à 15h30.Les cendres seront déposées au Cimetière Mont-Marie. Elle était la mère de : feu Henri Richard (Marie-Claire Morin), Jocelyne Richard (Réal Dussault), Lucy Richard (Daniel Pelletier), la grand-maman de Jean-François (Catherine), Dominic (Marie Caroline), Marie-Ève (Frédéric), Mélanie (Alexandre), Audrey (Véronique), Kevin, Stéphanie (Christopher) et l'arrière-grand-maman de Tommy, Rory, Christopher, Anthony, Charlie, Louis-Felix, Ayden, Benjamin, Sophie, Béatrice, Eva, Ludovic, Emma et Arthur. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, site web :https://www.coeuretavc.ca