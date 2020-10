TREMBLAY, Thérèse Nadeau



Au Centre d'hébergement Vigi St-Augustin, le 20 octobre 2020 est décédée dame Thérèse Nadeau, épouse de monsieur André Tremblay. Native de Dolbeau, elle demeurait à QuébecOutre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Sonya (Marc Drouin), Stéphane (Anny Rodrigue) et feu Alain; ses petits-enfants : Alexandre et Laurie; ses sœurs : Jeannine (Rosaire Leclerc), Gisèle (Bernard Plamondon), Denise (Roger Côté), Carole (Reynald Allard); son beau-frère Claude Tremblay (Thérèse Gauthier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Vigi St-Augustin, particulièrement Marie-Pier et Manon pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294.