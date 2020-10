TANGUAY, Paul



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Paul Tanguay, survenu subitement à son domicile, le 6 octobre dernier, à l'âge de 77 ans. Il était l'époux de Diane Dutil et le fils de feu Juliette Bédard et de feu Benjamin Tanguay. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Sonia (Patrick Goulet), Nancy (Anastasios Avgeriou) et Josiane; ses petits-enfants adorés : Saphyre, Maverick, Ariane et Alexis; ses sœurs et son frère : Marguerite (feu Roger Giguère), Fleur-Ange (feu Gaston Després), Jeanne-d'Arc (Marc-André Allard) et Jean (Pierrette Gareau); ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Dutil : Robert (Pauline Moore), Henriette (feu Pierre-Émile Plante), Nicole (Jacques Ruel), Raynald (feu Christiane Binet), Lise (Richard Laroche), Ghislain (Juliette Ferland), Bertrand (Georgette Bazinet); ses filleuls : Martin Ruel et Hélène Ferland-Dutil; ainsi que ses nombreux neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, amis et amies. La famille tient à souligner la présence de sa belle-sœur et amie Lise et de son voisin Marcel, qui aura permis d'adoucir sa solitude des derniers mois. Selon ses volontés, son corps a été remis à la science. Au retour de ses cendres, il reposera au cimetière Saint-Charles.Une page web a été créée en son nom sur laquelle vous pourrez laisser vos témoignages, anecdotes et photos. La famille utilisera ce site pour la convocation à des évènements futurs. L'adresse est la suivante :https://www.mykeeper.com/fr/profile/PaulTanguay/Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada à l'adresse :https://www.coeuretavc.ca/comment-vous-pouvez-aider/facons-de-donner