CHÂTEAUVERT, Raynald



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de monsieur Raynald Châteauvert, époux de madame Yvette Gingras, demeurant à Québec. Monsieur Châteauvert s'est éteint paisiblement à son domicile, entouré de l'amour des siens, le 20 octobre 2020, à l'âge de 74 ans. Il était le fils de feu monsieur Charles Châteauvert et de feu dame Rolande Girard. Il laisse dans le deuil son épouse adorée Yvette Gingras ; ses deux fils : Dany (Ginette Gallant) et Rony (Catherine Bates) ; ses petits-enfants : Mathew et Sophia ; ses frères et sœurs : Ghislain (Linda Moisan), Diane (Garry Anderson), feu Gaétan (Micheline Breton) et Michelle Tremblay (Éric Tanguay) ; ses amis les plus proches : PA Noël, Aline Vallée, Carole et Denis Valerand ; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Aline Gingras, feu Thérèse Gingras (feu Robert Gosselin), Paulo Gingras (Monique Plante), Pierrette Gingras (Gilles Frappier), feu Jean-Claude Gingras et Nicole Gingras (Christian Côté), ainsi que plusieurs autres parents et amis (es). Monsieur Châteauvert a été confié aux bons soins du :Sa famille tient à dire un immense merci à son infirmier Martin Vézina, qui a été d'un grand soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, QC.