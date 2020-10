TREMBLAY, Fernand



À l'Hôpital de Montmagny, le 20 octobre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Fernand Tremblay, époux de madame Édith Fortin. Fils de feu dame Marie-Louise Blanchet et de feu monsieur François Tremblay, il demeurait à L'Islet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Daniel, Martin (Lise Bélanger), Claude (Suzanne Sénéchal) et Lise; ses petits-enfants : Émilie (Jimmy), Jannick (Jocelyn) et Charles; son arrière-petite-fille Hailie, ainsi que Nancy Bernier (Simon Breton) qui a vécu plusieurs années dans leur famille. Sont aussi affectés par son départ; sa sœur Jeannine (feu Benoit Bélanger), les membres des familles Tremblay et Fortin, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux médecins, ainsi qu'aux membres du personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8.https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/