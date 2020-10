DUMAS, Vincent



Le 20 octobre 2020, est décédé à son domicile, à l'âge de 68 ans et 11 mois, M. Vincent Dumas, conjoint de Mme Sylvie Martel, demeurant rue des Îles, à Lamarche, autrefois de Québec.la famille accueillera parents et amis à la2580, rue St-DominiqueJonquièrele samedi 24 octobre 2020 de 13h à 15h. Il était le fils de Mme Fernande Fortune et de feu M. Roland Dumas. Outre sa conjointe, Mme Sylvie Martel, il laisse dans le deuil: sa mère, Mme Fernande Fortune (feu M. Roland Dumas); ses beaux-enfants : Mélanie Tremblay, Keven (Mélanie Dufour), Jean-François (Maryève Simard); ses petits-enfants : Anthony, Rosalie et Mégane; son frère et sa sœur : Richard Dumas (Christiane Valade), Aline (Line Cadoret); sa belle-mère, Mme Rita Dufour (feu Guy Martel); ses beaux-frères et sa belle-sœur : Line Martel (Michel Lamontagne), Gilles (Céline Lalancette), Daniel (Josée Landry), Pierre (Maryline Martel). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces parents et amis. M. Vincent Dumas a travaillé durant toute de sa vie à Poste Canada. Une personne bénévole sera présente au salon afin de recueillir vos dons en faveur du Fonds de dotation Santé Jonquière. Vous pouvez aussi consulter cet avis de décès sur notre site rfsag.ca où vous pourrez également y transmettre vos messages de condoléances.