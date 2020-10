Ciné nostalgie: «Adieu Las Vegas»? C’était il y a 25 ans!

Le film qui a valu à Nicolas Cage son Oscar du meilleur acteur, «Adieu Las Vegas», a pris l’affiche le 27 octobre 1995. Retour sur un long métrage adapté de l’ouvrage en partie autobiographique de John O'Brien.

Ben Sanderson (Nicolas Cage) vient de perdre son emploi de scénariste, sa famille et tous ses amis. Avec son dernier chèque en poche, il se rend à Las Vegas pour boire jusqu’à ce que mort s’en suive. Il y rencontre Sera (Elizabeth Shue), une prostituée avec laquelle il a une aventure.

- Dès le début du projet, Nicolas Cage accepte une diminution importante de salaire, lui qui peut négocier jusqu’à quatre millions $ US par film ne demande que 240 000 $ US pour ce rôle qu’il juge particulièrement fort. Non seulement l’acteur remporte un Oscar, mais il repart aussi avec un Golden Globe et un prix du Screen Actors Guild.

- Le choix d’Elizabeth Shue fait froncer bien des sourcils. À l’époque, elle n’a joué que dans des films de série B dont «Le karaté kid». Mais le cinéaste tient bon et l’actrice sera nommée aux Oscars pour son interprétation.

- Mike Figgis ne dispose que de quatre millions $ US pour adapter l’ouvrage éponyme de John O’Brien. L’auteur se suicidera peu de temps après avoir appris que le cinéaste allait porter son livre à l’écran.

- En raison du faible budget de production, les acteurs ne disposent que d’une semaine et demi de répétitions. Mike Figgis les encourage donc à effectuer des recherches avant le début de celles-ci. Nicolas Cage décide d’aller à Dublin et de s’enivrer pendant deux semaines. Il demande à l’un de ses amis de le filmer pendant ses beuveries afin de pouvoir étudier sa manière de se mouvoir et de parler. Elizabeth Shue, elle, passe son temps à parler à des prostituées de Las Vegas.

- Parlant d’alcool, le sujet du film fait que les différentes marques de spiritueux montrés à l’écran ne veulent en aucun cas y être associées. Les étiquettes des bouteilles sont donc modifiées pour le tournage et, selon Mike Figgis, «une marque de bière très connue nous a offert ses produits pour que nous ne la montrions pas!»

- Toujours au sujet de l’alcool, Nicolas Cage visionne «The Lost Weekend», «Days of Wine and Roses», «Arthur» et «Under the Volcano» en préparation de son rôle. Il est à ce point impressionné par la prestation d’Albert Finney dans «Under the Volcano» qu’il prie Mike Figgis de demander à l’acteur s’il a joué... saoul (Finney a répondu que cela aurait été impossible)!

- En prêtant attention, on peut voir une jeune Mariska Hargitay dans le rôle d’une prostituée que Ben ramène dans l’appartement qu’il partage avec Sera. La future vedette de «La loi et l’ordre: crimes sexuels» remplace Naomi Campbell au pied levé, la mannequin se désistant pour promouvoir son album «Baby Woman».

- Mike Figgis compose également la musique du film, notamment les pièces de jazz et joue de la trompette et des claviers.

- Le tournage ne dure que 28 jours. Nicolas Cage a avoué quelques années plus tard qu’il n’aurait pas pu incarner Ben plus longtemps en raison de la nature suicidaire du personnage.