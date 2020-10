PICHETTE, Hélène Nolin



Partie paisiblement à son domicile, le 17 octobre 2020, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédée madame Hélène Nolin épouse de monsieur André Pichette. Elle demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon.La famille vous accueillera à lale mercredi 28 octobre de 9 h à 10 h 30.Les funérailles auront lieu en toute intimité en présence de la famille seulement.. Elle laisse dans le deuil outre son époux André Pichette ses filles: Joanne (Gaston St-Pierre), Céline, Lise (Pierre Longchamp), Michelle (André Lebel); ses petits-enfants: Andrée Ann et Gabriel (Léonie); ses frères et sœurs Nolin: feu Benoit (feu Gisèle Alain), feu Monique (feu Achille Beaudoin), feu Jacques (feu Annette Genois), feu Jeannine (feu Glorian Tanguay), feu Georgette (feu Noël Monette), feu Jean-Charles (feu Rita Frechette), feu Gisèle (feu Conrad Jobin), Liliane (Claude Tardif), André (Lucille Daigle), Lisette (Mathew Thys Deveer), feu Louise (feu Jean-Guy Blais). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un don à la société Alzheimer www.alzheimer.caserait apprécié. La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC de St-Romuald aide à domicile pour les bons soins prodigués et leur attention exceptionnelle.La direction des funérailles a été confiée à la