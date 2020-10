Des drones pour livrer des kits de test de COVID-19 dans les communautés éloignées

Des drones télépilotés sont utilisés dans le cadre d’un projet de recherche en Alberta pour livrer des kits de test de COVID-19 dans des régions éloignées de la province.

Ce projet de recherche est mené par l’Université de Calgary et l’Institut de technologie du Sud de l’Alberta, en partenariat avec l’agence de santé Alberta Health Services et la Première Nation des Stoneys-Nakodas, a indiqué le « Calgary Herald ».

« De nombreuses communautés éloignées au Canada n’ont pas facilement accès aux centres de dépistages et aux équipements médicaux pour encourager les tests rapides et le confinement. Les drones peuvent nous aider à répondre à ce besoin », a déclaré en entrevue au quotidien le docteur John Conly, directeur de l’Institut de recherche W21C et cochercheur du projet.

Un service tiers s’occupe pour le moment de transporter les échantillons des communautés éloignées vers les laboratoires albertains.

Mais les chercheurs Wade Hawkins et John Conly espèrent que les drones pourraient être complémentaires à ce service sur le long terme.

Un premier essai concluant a déjà été conduit en juin dernier avec la réserve Morley, située au sud de la province. Il a alors été prouvé que les échantillons peuvent survivre jusqu’à l’arrivée dans les laboratoires, a précisé le Dr Conly au « Calgary Herald ».

Cependant, les chercheurs impliqués dans le projet doivent encore examiner une façon de sécuriser le colis si l’un des échantillons est infectieux.

D’autres tests doivent être conduits dans les réserves d’Eden Valley et Big Horn dans les prochaines semaines.