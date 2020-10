Des PDG rencontrent Legault en privé

Le premier ministre François Legault a rencontré en privé, vendredi, les PDG des plus importantes entreprises du Québec à l’invitation de QG 100, organisme fondé et dirigé par son ami milliardaire et cofondateur de la CAQ, Charles Sirois.

« C’est une belle opportunité de lancer le message qu’on veut plus de “made in Québec”, qu’on veut remplacer le “made in China” par du “made in Québec” », a-t-il dit au Journal juste avant le début de la rencontre, vers 12 h 30.

Cette réunion au sommet se déroulait au siège social de Solotech, le géant des technologies audiovisuelles et du divertissement, à Montréal. Elle était fermée aux médias et elle a duré plusieurs heures. Le premier ministre a été le premier à la quitter, vers 14 h 30.

« Je leur ai dit qu’on était très agressifs pour accélérer tous les projets de développement, entre autres dans le secteur manufacturier », a-t-il alors commenté.

M. Sirois participait à la rencontre, tout comme le président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Charles Emond, et le président d’Investissement Québec, Guy LeBlanc, a confirmé M. Legault. Stéphane Hachard, v.-p. de la Banque Nationale, était aussi de la partie, ainsi que des représentants de Desjardins. Aldo Bensadoun est venu parler du processus de restructuration que vit son entreprise, Aldo, alors que les grands patrons d’Héroux-Devtek, Martin Brassard, et de Solotech, Martin Tremblay, ont présenté des conférences.

D’autres PDG étaient évidemment présents : Louis Roy, d’Optel ; Louis-Marie Beaulieu, du Groupe Desgagnés ; Jacques Tanguay, du Groupe Océan, entre autres.

« Très productif et très dynamique, c’est une retraite stratégique très importante pour le Québec », a offert Monique Leroux à sa sortie de la rencontre.

L’ex-présidente de Desjardins, qui était présente à la rencontre à titre de présidente du Conseil sur la stratégie industrielle fédéral, a indiqué s’être déplacée afin d’informer les participants du travail du Conseil.

« Les thèmes sur lesquels on travaille rejoignent somme toute plusieurs des éléments qui intéressent et préoccupent le premier ministre du Québec », a-t-elle déclaré au Journal.

Qu’est-ce que le QG 100 ?

QG 100 – pour Québec Global 100 – est un organisme privé sans but lucratif qui regroupe 100 des plus grandes entreprises au Québec, comme la Banque Nationale, Desjardins, CGI, CAE, Aldo, Canam, Cascades, Saputo et SNC-Lavalin.

L’organisme a été fondé par les hommes d’affaires Henri-Paul Rousseau (ex-vice-président de Power Corp. et ex-PDG de la Caisse de dépôt) et Charles Sirois. Son but déclaré est d’augmenter les exportations de ses membres grâce à la collaboration.

« Ils s’aident depuis plusieurs années, a dit François Legault, vendredi. Tous les gouvernements ont passé par QG 100. C’est un organisme extraordinaire. »

Le premier ministre a offert l’exemple de grandes entreprises qui font affaire en Asie, et qui ont accepté d’être là pour aider les plus petites à percer ce marché.

QG 100 n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue.

Québec a récemment pris une participation directe de 5 millions $ dans Transmission CVTCORP, une entreprise de Charles Sirois. Peu de temps après, la même entreprise s’est inscrite au Registre des lobbyistes pour obtenir trois autres millions de dollars d’Investissement Québec et du ministère de l’Économie et de l’Innovation.