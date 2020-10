CHAREST, Nicole Jean



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 14 octobre 2020, à l'âge de 90 ans et 4 mois, est décédée madame Nicole Jean, épouse de feu Jules Charest, fille de feu madame Christine Girard et de feu monsieur Léon Jean. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Hélène (Denis Maheux), Marjolaine (Michel Picard), David (Sylvie Dallaire), Sylvie (Gaétan Laberge), Louis (Annie Descôteaux); ses petits-enfants: Alexandra (Jean-Frédérik Hamel), Julien (Caroline Lapointe), Vincent(Cynthia Houle), Maude, Louis-Philippe (Geneviève Perry), François (Gabriella Molina-Brançon), Mathilde et Pénélope; ses frères et soeurs: feu Maurice (feu Marie-Claire Bolduc), feu Gaspard (feu Madeleine Desjardins), feu Gabrielle (feu Rosaire Couturier), feu Aurèle (Cécile Rioux), feu Sr Françoise s.c.q., feu Rogatien (feu Jeanne Castilloux), feu Vital Jean (Blandine Lapierre), Gilles (Joyce McCrossen), Gervais (feu Lise Pouliot), feu Jacques (Denise Daudelin), Micheline (Guy Gagné), Jacqueline (Marcel Gobeil); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie. Un grand remerciement au personnel de la résidence Le Manoir Sully, la résidence Le Marquisat des Plaines ainsi qu'au personnel soignant du 5ième étage de l'hôpital St-François-d'Assise pour les bons soins prodigués à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 1675 chemin Sainte-Foy, local 101, Québec, Québec Téléphone : 418 683-1449 Courriel : infoquebec@rein.ca Site web : www.rein.ca/quebec