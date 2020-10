Le fameux Buffet gastronomique au profit d’Adaptavie, qui se tenait depuis 28 ans au début novembre à l’IRDPQ et qui réunissait plus de 400 personnes autour d’une soirée bien spéciale, n’aura pas lieu cette année en raison de la COVID-19. L’annulation de cette activité a un impact financier des plus importants puisque l’évènement-bénéfice permettait chaque année de recueillir des sommes de plus de 100 000 $ pour l’œuvre de bienfaisance. C’est pourquoi Mario Légaré (photo de gauche) et Mathieu Olivier (photo), respectivement directeur général et président du conseil d’administration d’Adaptavie inc., vous invitent plutôt à participer à l’encan virtuel « Ensemble pour la jeunesse parasportive », en partenariat avec Le Défi sportif Altergo. Jusqu’à demain, dimanche, vous êtes invités à miser sur de magnifiques lots d’entreprises et de personnalités d’ici. Les sommes amassées serviront à soutenir les activités de répit. Renseignements : https://jeunesseparasportive.encanweb.ca/

65 ans de mariage

Félicitations à Marie-Ange Turcotte et René Fortier (photos) qui célèbrent aujourd’hui (samedi 24 octobre) leur 65e anniversaire de mariage. Marié le 24 octobre 1955 à Saint-Jean-de-l’Île-dOrléans (où ils vivent toujours), le couple a eu 4 enfants (Francine, Denise, Céline et Michel). Depuis, 11 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants (dont 2 autres naîtront en novembre) se sont ajoutés à la famille. M. Fortier s’est occupé longtemps de la ferme familiale (Ferme Hibou) et en donnant par la suite un coup de main à son fils Michel qui avait continué l’exploitation de la ferme laitière. C’est au tour de la 3e génération à prendre la relève avec Amélie Fortier (la fille de Michel) qui va conserver la même vocation à la ferme laitière.

Un bénévole d’exception

Sol Zanetti, député provincial de Jean-Lesage, a récemment fait l’éloge d’un bénévole d’exception, très impliqué dans sa circonscription, devant ses collègues à l’Assemblée nationale. Dans son allocution, l’élu de Québec solidaire a tenu à souligner l’impressionnante feuille de route de Bertrand Chassé (photo), ce Beauportois de 79 ans qui s’est démarqué pendant plus de 25 ans à la Corporation de développement communautaire de Beauport par son inspiration, sa grande disponibilité et son engagement ayant permis des collectes de fonds importantes pour les organismes communautaires de l’arrondissement. Natif de Rimouski, et demeurant dans le district « Robert-Giffard » depuis une quarantaine d’années, M. Chassé est toujours actif dans son milieu notamment à titre de directeur de la Société Saint-Vincent-de-Paul conférence de La Nativité de Notre-Dame de Beauport, président du comité de financement du Regroupement des organismes communautaires de Beauport, administrateur au comité exécutif de Bingo des Chutes, membre de plusieurs chorales et des Chevaliers de Colomb du Conseil 10017 de La Nativité de Notre-Dame de Beauport. Sur la photo : Bertrand Chassé et l’une de ses œuvres, car il est également connu comme artiste peintre depuis plus de 40 ans.

Anniversaires

Éric Fortier (photo), directeur général de TéléMag Québec et animateur de l’émission Passion Auto Rétro, 55 ans... Drake, rappeur-compositeur, chanteur et acteur canadien, 34 ans... Marie-Hélène Prémont, ex-cycliste (vélo de montagne), pharmacienne chez Familiprix, 43 ans... Thomas J. Mulcair, ex-député (NPD) dans Outremont, jouteur à LCN, 67 ans... Gérald Larose, président de la CSN de 1983 à 1999, 75 ans... Bill Wyman, bassiste des Rolling Stones de 1962 à 1992, 84 ans.

Disparus

Le 24 octobre 2019 : Robert Pichette (photo), 83 ans, héraldiste canadien, concepteur du drapeau du Nouveau-Brunswick... 2018 : Tony Joe White, 75 ans, chanteur-compositeur américain de rock et de blues.... 2017 : Fats Domino, 89 ans, pianiste et chanteur américain considéré comme le précurseur du rock’n’roll... 2016 : Bobby Vee, 73 ans, chanteur américain... 2015 : Maureen O’Hara, 95 ans, actrice irlandaise (Miracle sur la 34e rue)... 2012 : Margaret Osborne DuPont, 94 ans, légende du tennis américain... 2008 : Marcel Guay, 79 ans, le « calleur » qui en a formé bien d’autres et qui a fait danser la Ville de Québec... 2008 : Raynald (Bill) Guilbeault, 66 ans, gérant du club de golf Cascades de Métis-sur-Mer... 2005 : Édith Serei, 81 ans, esthéticienne... 1972 : Jackie Robinson, 53 ans, 1er noir à évoluer au baseball majeur... 1957 : Christian Dior, 52 ans, couturier français.