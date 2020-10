«J’entends tout donner même si on est loin sur la grille de départ»

Le pilote québécois Raphaël Lessard participera ce midi à la 21e étape de la saison dans la série des camionnettes NASCAR qui sera présentée à Fort Worth.

Et, pour une rare fois, il sera en pays de connaissance puisqu’il a couru sur l’ovale d’un mille et demi du Texas en juillet dernier même si cette première présence ne s’est pas avérée tellement fructueuse.

Après s’être élancé de la 16e place sur la grille de départ, il avait rallié l’arrivée au 12e rang sans toutefois parvenir à se maintenir dans le peloton de tête à bord de sa Toyota Tundra de l’écurie Kyle Busch Motorsports (KBM).

« Comme à chaque épreuve, j’ai hâte de courir, a souligné le jeune Beauceron en entrevue téléphonique avec Le Journal. Et surtout à cet endroit qui m’est familier. Je souhaite cependant que ma camionnette soit moins capricieuse que lors de ma dernière visite. »

En raison de la pandémie, les pilotes de la troisième division du NASCAR ne profiteront d’aucun temps de piste avant le coup d’envoi de la course de 147 tours. L’horaire de la journée ne prévoit ni séance d’essais libres ni qualifications.

Un doublé en juillet

Lessard se montre confiant puisqu’à la dernière visite de la série des camionnettes au Texas, son équipe avait réalisé le doublé quand le patron, Kyle Busch lui-même, avait remporté la course devant son jeune coéquipier Christian Eckes.

« Si on revient avec la même préparation qui a permis à notre équipe de gagner, d’indiquer Lessard, je pense que nos chances sont bonnes d’être compétitifs. »

Le seul problème, c’est qu’il entreprendra l’épreuve de la 20e place quand le drapeau vert sera déployé.

« Les compteurs à zéro »

Les positions sur la grille de départ sont notamment déterminées par le résultat de la dernière course.

Or, au Kansas, la semaine passée, le pilote de 19 ans a été contraint à un abandon hâtif après avoir été impliqué dans un accident au 38e tour.

« On oublie tout et on remet les compteurs à zéro, avoue-t-il. J’ai fait des devoirs en prévision du Texas en m’entraînant notamment sur le simulateur de Toyota. J’entends tout donner même si on est loin sur la grille de départ.

« C’est un tracé très rapide, dit Lessard. Quand on aborde les virages trois et quatre, on ne touche pas à la pédale de frein et on lève à peine le pied. Tu prends ensuite beaucoup de vitesse avant de négocier la première courbe qui est moins inclinée. C’est à ce moment que tu dois jouer de prudence et te méfier des murs et de la circulation. »

Pour la dernière fois en 2020, tout en espérant que l’entreprise québécoise poursuivra son association avec lui l’an prochain, la camionnette de Lessard arborera les couleurs de Canac. Ce commanditaire avait obtenu une visibilité remarquable lors de la première victoire en carrière de Lessard à la piste mythique de Talladega au début du mois.