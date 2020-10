Le racisme : pourquoi autant d’énergie gaspillée dans la sémantique ?

Depuis mon arrivée à Montréal en 2009, je m’imprègne de plus en plus de la question du racisme envers les Noirs. Pas parce que j’ai subi du racisme, mais avec les évènements de racisme évident qui se déroulent à coté, aux États-Unis, c’est difficile de ne pas se sentir concernée.

Cependant, la seule chose qui me sidère est comment la société canadienne, québécoise en particulier, s’est approprié ces problèmes américains et que maintenant, on parle de racisme partout au Québec, jusqu’au point où l’on veut instaurer la dénomination de racisme systémique.

Du racisme systémique ici?

Selon ma compréhension, parler de racisme systémique revient à dire que la société est organisée de manière à discriminer des personnes de certaines races.

Avec la diversité culturelle qu’il y a au Québec, c’est certain qu’il y a des personnes qui sont racistes. Avec toutes les cultures que j’ai côtoyées depuis mon arrivée ici, sûrement que j’en ai vécu sans même le savoir. Sûrement aussi que j’ai eu des propos racistes envers d’autres communautés sans le vouloir.

L’ignorance ou notre perception, peut nous amener parfois à dire ou penser des choses qui peuvent heurter les autres

Pour moi, la meilleure façon de ne pas régler le problème est d’accuser un certain système. Qui a établi le système ? Qui l’entretient ou l’exécute ? À mon avis, on se perd dans des dédales sémantiques qui ne font que nous éloigner des vrais problèmes.

Il faut responsabiliser les gens

Quand quelqu’un se comporte mal envers moi, je le juge individuellement. Ce n’est pas parce qu’une caissière blanche m’a regardé de travers que je vais sauter au plafond et accuser tous les Québécois blancs d’être racistes.

Ce n’est pas parce qu’une personne de race noire a reçu un mauvais service dans un hôpital que tous les hôpitaux entretiennent un système discriminatoire envers les Noirs. Je crois qu’il faut responsabiliser les gens individuellement.

Oui, il y a des personnes racistes ! Quand vous en rencontrez, c’est votre responsabilité de les dénoncer avec toute votre énergie afin qu’elles puissent être punies par la loi et servir justement de leçon à tous les autres racistes en devenir.

Autant c’est aberrant de dire que les Noirs sont paresseux parce qu’un Blanc en a croisé un de paresseux, autant c’est inacceptable d’accuser tous les Québécois de racisme parce qu’un ou certains Québécois ont eu un comportement répréhensible envers vous.

Nous sommes tous des humains, et des cons, il y en a partout. Peut-être que la personne que vous jugez raciste, n’en a rien à foutre de la couleur de votre peau. Peut-être que cet individu est juste con...ou que c’est vous qui exagérez.

En parlant des exagérations, je crois que dans cette catégorie, la palme d’or revient à la personne qui a dénoncé sa professeure parce qu’elle a employé le mot «nègre» dans son cours. Je crois que les politiciens devraient se mêler plus de ces règlements de censure et arrêter d’attendre les situations extrêmes comme celle vécue par le professeur en France pour poser des actes qui montrent clairement la limite des libertés individuelles.

Atma Adoungotchodo

Étudiante au doctorat en génie à l'ÉTS

Longueuil