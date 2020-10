Les Mooseheads sans pitié pour les Eagles

Les Mooseheads de Halifax ont marqué sept buts en troisième période, en route vers un gain de 10 à 2 face aux Eagles du Cap-Breton, samedi, à Sydney. Elliot Desnoyers a volé la vedette chez les visiteurs avec sa production de quatre buts.

Les Eagles étaient toujours dans le coup après 40 minutes alors qu’ils étaient menés 3 à 1. Robert Orr a ouvert le bal pour les Mooseheads en début de troisième, eux qui ont enfilé six buts avant que les Eagles répliquent.

Desnoyers a marqué trois de ses quatre buts lors du dernier engagement. Landon Miron a touché la cible deux fois tandis que Jordan Dumais a récolté quatre mentions d’aide.

Le gardien Nicolas Ruccia, qui en était à son troisième match dans la LHJMQ, a cédé huit fois sur 22 lancers.

À Saint John, Félix-Antoine Marcotty et Mathieu Desgagnés ont chacun inscrit un but et trois aides dans une victoire de 5 à 3 du Titan d’Acadie-Bathurst contre les Sea Dogs.

C’est Marcotty qui a fait la différence avec son deuxième but de la saison, inscrit au deuxième vingt, en avantage numérique.

Desgagnés a couronné la poussée du Titan, qui a marqué quatre fois en deuxième période.

Il s’agit d’une cinquième victoire consécutive pour la formation d’Acadie-Bathurst.

À Charlottetown, Cédric Desruisseaux a marqué son neuvième but de la saison pour aider les Islanders à vaincre les Wildcats de Moncton au compte de 4 à 1. L’attaquant québécois est au sommet du classement des meilleurs marqueurs de la LHJMQ.