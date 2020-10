L’image présidentielle dans les séries américaines

Le milieu artistique est majoritairement d’allégeance démocrate, c’est reconnu. Depuis que Donald Trump s’est lancé dans la mêlée il y a plus de quatre ans, c’est encore plus marquant. En faisant l’inventaire des séries télé où un président fictif apparaît, deux constats sont frappants : les démocrates sont plus fréquemment dépeints et les républicains des dernières années n’augurent rien de très rassurant...

The Comey Rule

Cette minisérie en deux épisodes de Showtime revient sur les moments marquants du mandat de l’ex-directeur du FBI James Comey, nommé par Obama en 2013, de la réouverture de l’enquête sur les fameux courriels d’Hillary Clinton, candidate démocrate jugée favorite lors de l’élection de 2016, jusqu’au moment où il sera limogé en 2017 par Donald Trump alors qu’il dirigeait l’enquête sur les liens de ce dernier avec la Russie. Reconnu pour son intégrité et sa vigilance, Comey s’est retrouvé au cœur des enjeux électoraux. Il entretient ici des échanges corsés avec le président. C’est Jeff Daniels qui incarne Comey alors que Brendan Gleeson endosse le toupet de Donald Trump.

A West Wing Special to Benefit When We All Vote

L’enjeu des élections actuelles est crucial et on le sent plus que jamais. En ce sens, tous les moyens sont bons pour inciter les citoyens à voter. De toutes les séries qui ont abordé la politique, The West Wing demeure la plus marquante. Diffusée sur NBC entre 1999 et 2006, elle mettait en vedette Josiah Bartley (Martin Sheen), un président démocrate dont nous suivions la gestion tant en éducation, en économie que sur les dossiers internationaux. Créée par Aaron Sorkin, on y abordait des questions épineuses, comme le contrôle des armes, et actuelles, comme le racisme ou encore le terrorisme. Les critiques ont régulièrement souligné le réalisme de la mythique série.

La semaine dernière (jeudi 15 octobre), les acteurs ont repris leurs personnages, sur scène cette fois-ci, redonnant naissance à un des épisodes préférés de Sorkin. Une captation a été diffusée sur HBO Max. Cet événement n’est pas innocent puisqu’il est l’initiative de l’organisme non partisan de Michelle Obama, When We All Vote. Ce texte de février 2002, Hartfield’s Landing, abordant les tensions entre la Chine et les États-Unis sur fond de votes dans une petite ville du New Hampshire, résonne encore aujourd’hui.

The Good Fight

Cette série légale et politique a suivi en 2017 le succès de The Good Wife sur CBS. Son lien étroit avec les événements de l’actualité en fait son grand intérêt. L’avocate Diane Lockhart (Christine Baranski) défend notamment des causes impliquant la brutalité policière. Nous sommes prêts du mouvement #MeToo, des questions de vols d’identité et jamais à l’abri de « fake news ». Il y a quatre ans, la série débutait alors que Lockhart, démocrate pure et dure, s’apprête à fêter la victoire d’Hillary Clinton. Celle-ci va donc se dérouler à l’ombre des politiques de Trump et de son gouvernement, ce qui en fait une des séries les plus politisées de la télé américaine actuellement. Et les plus critiques sans être dépourvue d’un certain humour.

House of Cards

Bien qu’il soit démocrate, Frank Underwood (Kevin Spacey) est un homme machiavélique qui a plus le profil de Trump que de Biden. Il a gravi les échelons politiques avant de trôner comme président. Son mandat a été marqué par de nombreux scandales. L’acteur l’incarnant ayant aussi quelques squelettes dans le placard, le personnage a connu une fin tragique et sa femme, Claire Underwood (Robin Wright), a pris les rênes de la nation avec poigne et non sans manipulation.

The Handmaid’s Tale

Voir ces jours-ci des manifestantes anti-Trump vêtues de la cape rouge et du bonnet blanc de la série inspirée de l’œuvre de Margaret Atwood n’est pas un hasard. Cette série dystopique, dont plusieurs scènes sont difficiles à regarder, nous entraîne dans un futur dont le régime totalitaire brime tout droit des femmes qui se retrouvent catégorisées selon leur fertilité. Ici, les dissidents, les catholiques et les homosexuels sont pendus. Cette société extrémiste politico-protestante a détruit toutes les institutions, y compris la Maison-Blanche. Les épouses des dirigeants, vêtues de bleu, élèvent les enfants, les tantes, vêtues de brun, surveillent et réprimandent les servantes, vêtues de rouge, soumises à la reproduction. Elles sont violées en série. Plusieurs critiques font le parallèle entre cette réalité et les politiques rétrogrades en matière d’avortement, notamment du règne de Trump.

The Politician

Une version junior des dessous de la politique, mais non dénuée de manipulation. Payton Hobart (Ben Platt) est prêt à tout pour devenir président des États-Unis et tous les moyens sont bons pour y parvenir. Présidence de son école pouvant le mener à des études supérieures à Harvard, puis aspirer... au Sénat. Les mauvaises langues pourraient dire qu’il y a un parallèle à faire avec un jeune Trump. Chose certaine, les créateurs s’en dissocient à en voir les lectures d’Hobart sur d’anciens présidents : Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama et Idiot’s Guide to Clowning...

24

David Palmer (Dennis Haysbert) est un président démocrate. Il est le premier Afro-Américain à accéder à la Maison-Blanche (c’était avant l’ère Obama puisque la série fut en ondes de 2001 à 2014 sur Fox). Il est aussi le seul président à avoir terminé son mandat dans cette série où l’épée de Damoclès pend toujours au-dessus de la tête des élus. Il est aussi le plus significatif alors qu’on y suit en temps réel les membres d’une cellule antiterroriste. Cette série demeure d’ailleurs mythique par sa construction narrative.

Veep

Quand on parle de série politique, on ne peut passer à côté de cette comédie mettant en vedette Julia Louis-Dreyfuss. Elle incarne Selina Meyer, une dirigeante charismatique, sénatrice du Maryland, vice-présidente, puis présidente démocrate aux techniques peu orthodoxes. La comédienne a récemment affirmé que Trump était pire que n’importe quel président fictif, y compris Selina, qu’une équipe de scénaristes s’affairait à rendre la plus épouvantable possible. C’est peu dire.

Scandal

Série à succès sur ABC entre 2012 et 2018, on y suit le quotidien d’Olivia Pope (Kerry Washington), une experte en relations publiques reconnue pour sa gestion de crise. Elle intervient souvent auprès de la Maison-Blanche professionnellement et personnellement, entretenant une relation privilégiée avec le président. Au début de la saison 6, elle devient cheffe de cabinet de la présidente Mellie Grant, jusqu’alors première dame. Puis, Pope deviendra commandante de la fameuse loi B613. Elle mène une vie riche en rebondissements entre terrorisme, assassinat, lutte de pouvoir et conspirationnisme.

Designated Survivor

Dans cette série, Thomas Kirkman (Kiefer Sutherland) est le 46e président des États-Unis, poste dont il hérite à la suite d’un attentat sur l’administration précédente. De nombreuses séries ont d’ailleurs mis en péril le président. Pensons à Homeland notamment. Ici, Kirkman doit apprendre sur le tas dans un contexte sous haute surveillance. Fait inusité : il n’est ni démocrate ni républicain, mais plutôt indépendant.

