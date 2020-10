Mike Weaver n’oubliera jamais Montréal

L’ancien défenseur du Canadien Mike Weaver ne conserve que de bons souvenirs de son passage à Montréal, où il a complété sa carrière de mars 2014 à mars 2015. On n’a qu’à lui parler du CH et... le voilà lancé!

«J’entendais de la bouche de plusieurs joueurs à quel point évoluer au Canada pouvait être spécial. J’ai joué pour les Canucks de Vancouver et j’ai adoré mon expérience. Mais de pouvoir évoluer pour le Canadien, c’était tout simplement épique», a décrit Weaver, lors d’un entretien des plus généreux avec le TVASports.ca.

«C’était juste complètement fou, honnêtement!, a poursuivi celui qui est à la retraite depuis cinq ans. Une heure après l'annonce de la transaction m'envoyant à Montréal, mon nombre d’abonnés Instagram est passé de 2000 à 30 000 en à peine quelques heures. Je n’en revenais pas!»

Parmi ses moments les plus marquants en tant que joueur du Tricolore, Weaver en cite deux qu’il n’est pas près d’oublier.

«Je me rappelle de mon premier match avec le Canadien, a-t-il raconté. Sur l’une de mes premières présences au Centre Bell, je me suis retrouvé sur la glace quand nous avons marqué. Je n’oublierai jamais la vague d’énergie des partisans à ce moment-là. C’est une chose que je n’avais jamais vécue auparavant.»

«Vivre les séries éliminatoires en tant que joueur du CH (en 2014) a aussi été incroyable. Le simple fait de marcher de mon appartement jusqu’à l’aréna en plein tournoi printanier était spécial. Cette partie de ma carrière a incontestablement été la plus belle que j’ai vécue.»

Si plusieurs anciens joueurs du Canadien ont dernièrement critiqué l’organisation sur la place publique, l’Ontarien de 42 ans, lui, n’en garde que de bons souvenirs.

«Tous les joueurs de cette ligue devraient avoir la chance de pouvoir évoluer pour une organisation comme le Tricolore. Tout est particulier au sein de cette équipe. Même les gens qui travaillent dans l’aréna sont fiers des couleurs qu’ils représentent. Tout le monde veut aider son prochain. C’est une organisation de première classe, rien de moins. Je n’oublierai jamais mon passage à Montréal.»

La personnalité de Subban

Parmi ses anciens coéquipiers, Weaver a bien voulu parler de P.K. Subban.

«C’est un bon gars lorsque tu te retrouves seul avec lui, a-t-il indiqué, à propos du célèbre numéro 76. C’est un gars très authentique, en fait. Ce qu’il faut dire, c’est que dans notre vestiaire, à l’époque, il y avait plusieurs personnalités différentes. Mais P.K. tentait constamment d’être la plus grosse personnalité. Il avait son propre agenda qui fonctionnait bien pour lui, mais peut-être moins pour l’équipe.

«J’appréciais sa bonne humeur et son désir de performer, mais parfois, lorsque plusieurs gros caractères sont réunis au sein du même vestiaire, ça fonctionne un peu moins. Cela dit, je crois que la forte personnalité de P.K. nous a aussi beaucoup aidé cette année-là. Tu savais qu’il allait toujours livrer un effort colossal. C’était définitivement un joueur d’impact pour nous.»

Impressionné par Gallagher

À une certaine époque, Brendan Gallagher et Alex Galchenyuk étaient par ailleurs considérés comme les plus beaux espoirs du CH sur le plan offensif. Leurs carrières semblent toutefois avoir pris deux directions complètement différentes.

«J’aime beaucoup les deux hommes et je les respecte beaucoup, a dit Weaver. Mais dans le cas de Gallagher, on constate une détermination hors du commun à chaque partie. Il ne prend jamais un jour de congé. Peu importe la grosseur de l’adversaire devant lui, il ne recule pas.

«Galchenyuk fait les choses différemment. Sans dire qu'il n'est pas autant déterminé que Brendan, je crois simplement que Gallagher est plus constant dans ses efforts. C’est aussi une question d’état d’esprit.»

Des frites dans le complet

Mike Weaver affirme sans hésiter que c’est le gardien Carey Price qui l’a le plus marqué lors de son passage avec le Canadien de Montréal.

«J’ai carrément abandonné l’idée de tenter de marquer contre lui dans les entraînements, a-t-il révélé. En fait, ce n’est jamais arrivé! Au risque de répéter ce que certains ont dit avant moi, il est, je vous le confirme, d’un calme désarmant! Mais peu de gens savent qu’il est aussi un fin farceur et qu’il adore jouer des tours.»

Weaver savait lui aussi faire preuve d'originalité lorsque venait le temps d'y aller de coups pendables.

«Les soirs de matchs, habituellement, tous les gars enfilent leur plus beau complet et se dirigent vers le restaurant de l’aréna où ils mangent, avant de redescendre. Honnêtement, je ne compte plus les fois où j’ai empoigné de grosses patates frites pour les insérer dans les poches du veston de Carey. À son insu, bien sûr! Parfois, il entrait dans le vestiaire et se demandait vraiment comment ces frites avaient bien pu arriver là. Plusieurs joueurs se sont également fait prendre!

«J’ai aussi fait le coup à P.K., une fois. Dans son cas, les frites sont restées là pendant deux ou trois semaines! Je le sais, car il a remis le même complet une vingtaine de jours plus tard et les frites s'y trouvaient toujours. Les gars n’en revenaient pas!»

Des passes dans les patins

À propos du côté farceur de Price, Weaver se rappelle d’un certain entraînement.

«Je me souviens d’une journée où lors d’un entraînement matinal, avant un match, on répétait constamment le même exercice d’échauffement, a raconté Weaver. Un entraîneur rejetait la rondelle derrière le filet, puis un défenseur la récupérait et entamait une sortie de zone. Puis, on reprenait. Carey devait initialement s’interposer et bloquer le dégagement de l’entraîneur derrière son filet, puis laisser le disque au défenseur et retourner devant sa cage.

«Mais ce matin-là, il a décidé qu’il s’emparait de la rondelle et qu’il me la remettait, à chaque fois, dans les patins. Il a répété ce manège une dizaine de fois. À un certain moment, les entraîneurs m’ont demandé de faire mes passes aux ailiers plus rapidement. Je leur ai alors répondu que Carey faisait exprès de viser mes patins avec la rondelle et qu’il me compliquait la tâche. Tout le monde s’est mis à rire de bon cœur.»