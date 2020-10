Rappel préventif d’une marque de jambon

Le jambon aux tomates séchées et basilic de la Charcuterie Charlevoisienne fait l’objet d’un rappel préventif à cause de la possible présence de la bactérie à l’origine de la listériose.

Les personnes qui ont ce produit dans leur réfrigérateur doivent le jeter ou le retourner en épicerie, a indiqué par communiqué le ministère de l’Agriculture, samedi.

Même si le jambon semble normal et qu’il ne dégage pas d’odeur particulière, il peut tout de même être infecté par la Listeria monocytogenes, prévient-on.

Charcuterie Charlevoisienne, une entreprise installée à Saint-Urbain près de Baie-Saint-Paul, a accepté de procéder au rappel volontaire de son produit devant la possible contamination à cette bactérie.

La listériose peut engendrer de la fièvre, des maux de tête violents, une raideur de la nuque ou des nausées. Les femmes enceintes et les personnes ayant un système immunitaire affaibli sont particulièrement à risque.