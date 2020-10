Samsung annonce le décès de son président, Lee Kun-hee

SÉOUL | Le président de Samsung Electronics, Lee Kun-hee, est mort dimanche à l’âge de 78 ans, a annoncé le groupe sud-coréen dans un communiqué.

M. Lee, qui a fait du groupe un géant mondial des télécommunications, vivait alité depuis une attaque cardiaque en 2014.

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Lee Kun-hee, président de Samsung Electronics », a déclaré le groupe. « Le président Lee est décédé le 25 octobre avec sa famille, y compris le vice-président Jay Y. Lee, à ses côtés ».

Le vice-président, son fils Lee Jae-yong, est à la tête de l’entreprise depuis l’accident de santé de 2014.

« Le président Lee était un véritable visionnaire qui a transformé Samsung en faisant d’une entreprise locale un leadeur mondial de l’innovation et de la puissance industrielle », l’a salué la société, ajoutant: « Son héritage sera éternel ».

AFP

Samsung est de loin le plus grands des conglomérats sud-coréens (« chaebols ») qui dominent la 12e économie mondiale.

Le chiffre d’affaires global de l’entreprise équivaut à un cinquième du Produit intérieur brut du pays, ce qui en fait un élément crucial pour la santé économique de la Corée du Sud.

Lee Jae-yong a été condamné à cinq ans de prison en 2017 après avoir été reconnu coupable de corruption et d’autres infractions liées à l’ancien président Park Geun-hye, puis a été innocenté des accusations les plus graves en appel et libéré un an plus tard. Cette affaire est encore en cours.

Son père Lee Kun-hee avait été reconnu coupable de corruption en 1996, puis de corruption et d’évasion fiscale en 2008. Mais il avait échappé à la case prison, ayant été condamné à du sursis.