Seb Plante: les chansons de sa vie

Pendant que les Respectables profitent d’une pause d’une durée indéterminée, leur chanteur Seb Plante a réalisé son vieux rêve d’enregistrer un album solo.

D’entrée de jeu, un constat s’impose : sur The Lost Songbook, la musique britannique demeure une influence majeure de ce fanatique avoué des Rolling Stones.

Ça se vérifie dans sa reprise de Let ‘Em In, des Wings, celle de I’m A Man, du Spencer Davis Group (dont le leader est d’ailleurs décédé quelques heures avant notre entrevue avec Plante), ou dans des compositions originales comme le clin d’œil aux Beatles, circa voyage en Inde, qu’est All That You Are ou le Lennonien single I’m Still Dreaming.

«Ça va au-delà de mes influences des Rolling Stones», précise Seb Plante, qui cite aussi les Doors dans la liste de ses inspirations du moment.

Plus doux

Plusieurs des douze chansons de The Lost Songbook «ont été écrites tout au long de ma vie». Seb Plante attendait le bon moment pour tenter le coup en solo.

«Elles cadraient un peu moins avec le style d’un band rock. Là, je peux me permettre des trucs plus doux, plus intimes, plus variés.»

Plus doux comme sur Love Again, une chanson d’amour trempée dans la bossa-nova, où il partage le micro avec Jessyka Lapierre, la femme qui fait battre son cœur depuis bientôt un an.

«Dès qu’on s’est rencontrés, on avait déjà envie de créer des choses ensemble», dit Plante à propos de celle qui a aussi conçu la pochette de son album, remis au goût du jour son site web, et a réalisé le vidéoclip de I’m Still Dreaming.

Pause profitable pour tous

Quelle sera la suite de The Lost Songbook? «Je vais y aller par étape», répond Seb Plante, qui semble préférer vivre le présent, surtout en temps de pandémie.

Ça explique pourquoi la réponse à une autre question, celle-là concernant l’avenir des Respectables, reste floue.

«Les Respectables, c’est un cas de piraterie à la vie, à la mort, mais parfois le bateau accoste un peu. Nous prenons une pause en partie forcée, en partie choisie. Tout le monde explore ses avenues. Je pense que ça va être profitable pour tout le monde de prendre du recul par rapport à notre identité, nos accomplissements et ce qu’on a envie de faire dans le futur.»

♦ The Lost Songbook, en vente le 23 octobre.

♦ Un concert-lancement virtuel aura lieu le 24 octobre, à 20 h, sur sebplante.com. Tarif : 6 $. 1 $ sera remis à un organisme de prévention du suicide.