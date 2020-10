Apprendre à prendre son temps

Katie Melua s’est longtemps crue destinée à une carrière éphémère, vouée à disparaître des palmarès au bout de quelques années à peine. Avec 17 années de métier, et un huitième album lancé récemment, la chanteuse a officiellement déjoué ses propres pronostics.

Si le nom de Katie Melua ne vous est pas familier, ce n’est pas faute d’avoir réussi à se démarquer. La Britannique d’adoption (elle est née en Géorgie, dans l’ancienne Union soviétique) a écoulé quelque 11 millions de ses sept premiers albums, récoltant au passage titres et distinctions comme celle de l’artiste féminine européenne a avoir vendu le plus de disques en 2006.

Autre fait saillant ? Elle détient le record Guiness du concert sous-marin le plus profond pour s’être produite sur une plate-forme pétrolière enfouie à plus de 300 m dans la mer du Nord. Banal, son parcours ? Non. Loin de là.

Mais ce succès obtenu depuis l’âge de 19 ans a tout de même apporté tout un lot de pression pour la chanteuse qui en est venue à s’imposer elle-même un rythme effréné.

« J’étais convaincue que ma carrière ne s’étendrait pas au-delà de mes 26 ans, alors je tenais absolument à accomplir des tas de trucs pendant que j’en avais la chance. Je me mettais énormément de pression», confie la chanteuse, aujourd’hui âgée de 36 ans.

Ralentir la cadence

Mais l’industrie a changé. Et sa perception aussi. C’est ainsi qu’elle s’est offert un luxe qu’elle s’est longtemps refusé – le temps – pour mettre à point son Album No. 8, lancé la semaine dernière. Pour la première fois, elle y signe chacun des textes, tous écrits au lendemain de son récent divorce.

Mais n’allez pas croire qu’il en résulte une enfilade de ballades sirupeuses et nostalgiques. Au contraire, Katie Melua tenait à ce que ce huitième opus soit particulièrement lumineux. « Les gens ont cette drôle d’impression qu’une séparation doit nécessairement être tragique et déchirante. Mais on peut tourner la page sur une relation en n’en gardant que les bons souvenirs et le respect. Et ça fait d’aussi bonnes chansons », indique-t-elle en riant.

► Album No. 8 est présentement sur le marché.