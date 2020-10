C’est officiellement terminé pour Martin Hanzal

L’attaquant Martin Hanzal s’est fait à l’idée et a annoncé, dimanche, sa retraite de la compétition, mettant fin à une carrière de 12 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’homme de 33 ans n’a plus joué au sein du circuit Bettman après 2018-2019, puisqu’il a été opéré au dos tard au cours de cette campagne. Il a tenté de se rétablir en Europe, mais cela ne l’a pas convaincu d’effectuer un retour au jeu.

«C’est une sorte de soulagement, car pendant les dernières années, je n’étais pas certain de disputer un autre match de la LNH ou d’être en santé de nouveau. Maintenant, c’est officiel: je suis à la retraite, a-t-il déclaré au réseau NHL Network. Si j’étais en forme, je jouerais probablement encore, mais après trois opérations au dos, particulièrement la dernière, je ne peux plus revenir. J’ai fait mon possible après la plus récente et il m’a fallu un an pour retourner sur la patinoire.»

Aussi, une discussion avec un spécialiste l’a incité à passer à autre chose.

«Quand j’ai rencontré le médecin une fois de plus, c’était une autre opération ou la fin de ma carrière. Puis, il a dit ne pas être certain qu’une nouvelle intervention chirurgicale allait aider. J’ai encore une longue vie devant moi. Je ne veux pas être opéré si je ne peux être sûr à 100% que ça m’aidera.»

Hanzal a amassé 127 buts et 211 mentions d’aide pour 338 points en 673 parties. Ayant porté l’uniforme des Coyotes de l’Arizona, du Wild du Minnesota et des Stars de Dallas, il a offert sa meilleure production en 2015-2016 lorsqu’il a obtenu 41 points avec les «Yotes».