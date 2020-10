[EN DIRECT 25 OCTOBRE 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

Monde

Cas: 42 738 662

Décès: 1 151 056

Canada

Cas: 213 959, 99 235 au Québec

Décès: 9922, 6132 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES DU DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020

8h08 | La compagnie Delta interdit de vol 460 passagers qui refusent le port du masque

7h18 | L’Italie renforce les restrictions après un nombre record de nouveaux cas

Cinémas, théâtres, salles de gym et piscines vont devoir fermer à partir de lundi et jusqu’au 24 novembre selon ces nouvelles restrictions, alors que les bars et les restaurants devront cesser de servir après 18 h, ont annoncé les services du premier ministre.

AFP

6h40 | L'Espagne se prépare à un nouvel état d'urgence sanitaire et à des couvre-feux

Le gouvernement espagnol était réuni dimanche pour approuver un état d’urgence sanitaire permettant l’instauration de nouvelles mesures de restriction à la liberté de mouvement afin de freiner l’explosion des cas de COVID-19, dont un couvre-feu dans certaines régions du pays.

AFP

1h45 | Privées de leur classe affaire, les compagnies aériennes tanguent

Les réunions Zoom ou Teams vont-elles à long terme remplacer les voyages d’affaires ? Ces déplacements professionnels en avion ont chuté depuis le début de la pandémie, laissant un gros trou dans les caisses des compagnies aériennes américaines.

1h45 | Varadero, plage vedette de Cuba, se veut un refuge face au virus

En temps normal, elle aurait déjà accueilli un million de touristes étrangers cette année. Varadero, plage vedette de Cuba, reçoit dimanche ses premiers visiteurs non cubains en sept mois, voulant être une destination sûre face à la pandémie.

AFP

1h | Des citoyens préoccupés

Les citoyens rencontrés dans la rue par le Journal, hier, partagent les préoccupations du gouvernement devant les difficultés à contenir l’éclosion des cas de COVID-19 . Mais certains ont l’impression d’être blâmés alors qu’ils se demandent quoi faire de plus alors qu’ils respectent les consignes de la santé publique.

1h | Québec doit mieux expliquer et moins blâmer

« Il faut qu’il y ait une explication sur pourquoi les cas continuent d’être si importants. Oui, les écoles ont rouvert et il y a une certaine propagation du virus, mais il semble y avoir quand même de la propagation à l’extérieur et pas seulement à cause des écoles », affirme Christian Jacob, président de l’Association des microbiologistes du Québec.

1h | Peur de l’école pour des parents antimasques

« Êtes-vous en mesure de garantir que ma famille sera dédommagée advenant que mes enfants développent un problème de santé découlant du port du masque ? »

Cette question est tirée d’un formulaire que des parents ont envoyé à l’école de leur enfant. Une dizaine de centres de services scolaires ont confirmé au Journal en avoir reçu depuis la rentrée.

0h | Le spectre d’une troisième vague

Bien qu’on semble avoir atteint un plateau, la deuxième vague est loin d’être terminée au Québec et un relâchement des mesures trop précoce pourrait même mener à la création d’une troisième vague, estiment des experts.