Gants dorés: un voltigeur des Rays n’est pas content du tout

Le processus de sélection des finalistes à l’obtention des Gants dorés dans le baseball majeur en 2020 a suscité de vives réactions et le joueur de champ extérieur des Rays de Tampa Bay Kevin Kiermaier s’estime d’ailleurs lésé.

Les représentants de la Ligue américaine à la Série mondiale ne comptent aucun porte-couleurs en lice pour ces prix récompensant l’excellence en défensive. Triple récipiendaire du trophée durant sa carrière, Kiermaier a vu Byron Buxton (Twins du Minnesota), Luis Robert (White Sox de Chicago) et Ramon Laureano (Athletics d’Oakland) lui être préférés.

En raison des circonstances entourant la tenue de la saison, les grandes ligues ont préféré s’en remettre aux statistiques de la campagne et à un ordinateur pour déterminer les candidats. Auparavant, la procédure impliquait d’obtenir le point de vue des entraîneurs du circuit Manfred.

«J’ai été vraiment surpris, a affirmé Kiermaier au réseau ESPN, vendredi. Une fois la poussière retombée, j’étais déçu et fâché. Je sentais que tout ce que j’ai réalisé défensivement n’a pas été apprécié cette année. [...] Je n’ai pas été parfait, mais je croyais avoir été très bon. Ne pas faire partie du top 3, disons que je ne sais pas trop quoi en dire. Je mentirais si je disais ne pas avoir été vexé.»

Des chiffres en sa faveur?

Kiermaier a dit également souhaiter être traité équitablement, lui qui n’a pas commis une seule erreur au cours de la saison. Il a aussi dominé les voltigeurs de centre avec 10 points sauvés en défense et a fini deuxième avec six mentions d’assistance.

Aussi, il a tout le soutien de son gérant Kevin Cash.

«Je peux voir à l’œuvre KK chaque soir et en ce qui me concerne, il est le meilleur joueur défensif, peu importe le terrain où il se trouve, a-t-il émis, tout en étant conscient de l’absence des Rays parmi les candidats. Nous sommes bâtis sur la défense, Qu’il s’agisse d’un jeu individuel ou non, comme équipe, nous effections des trucs réellement spéciaux en défense.»

Cependant, le tout peut servir de motivation aux joueurs du club. Tampa Bay demeure au plus fort de la lutte en Série mondiale, étant à égalité 2 à 2 avec les Dodgers de Los Angeles avant le cinquième duel, dimanche.

«Je suis déçu que personne d’entre nous n’ait été sélectionné, mais nous avons des objectifs plus importants en vue, a dit Kiermaier. Bien, je n’ai pas été choisi dans le top 3 et je dois me gratter la tête en me rappelant que c’est fini. C’est correct, la vie est belle.»