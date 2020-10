Les Steelers résistent

Pendant une demie, les Steelers ont eu l’air du club le plus dominant de la NFL. En deuxième demie, ils se sont drôlement compliqué la vie, mais ont résisté pour sortir au sommet de la bataille des invaincus, face aux Titans.

Les Steelers l’ont emporté 27-24 quand le botteur des Titans Stephen Gostkowski a raté une tentative de placement de 45 verges, qui aurait permis de niveler la marque. Dommage, d’ailleurs, qu’un duel aussi enlevant se termine sur un tel raté. Les Titans avaient clairement le vent dans les voiles, mais mettre un match si important au bout du pied d’un botteur, c’est toujours une proposition hasardeuse.

Les Steelers ont dominé dans la plupart des facettes du jeu, mais les revirements ont atténué leurs efforts. Ils ont en effet gagné en termes de temps de possession, ils ont converti 13 troisièmes essais en 18 tentatives et ont eu 74 jeux offensifs contre 56.

Défensivement, les Steelers ont limité Derrick Henry à seulement 3,8 verges par portée. Le quart-arrière Ryan Tannehill a aussi été embouteillé, n’amassant que 220 verges, dont 73 sur un seul jeu. En faisant abstraction de ce long touché d’AJ Brown, la défensive des Steelers a de nouveau démontré qu’elle n’entend pas à rigoler.

Grosse première demie

De telles données indiquent qu’ils auraient dû l’emporter plus aisément et c’est ce qui semblait se dessiner en première demie. Après deux quarts, leur avance était de 27-7. Ben Roethlisberger disposait de son arsenal impressionnant de receveurs à sa guise pendant que James Conner portait le ballon avec efficacité.

Puis, avec une avance confortable, ils ont levé le pied et gagné seulement 35 verges sur leurs trois premières séries offensives en deuxième demie. La dernière fois qu’ils ont touché au ballon, ils semblaient en voie d’achever les Titans avec une séquence qui a grugé plus de sept minutes et 72 verges, mais Roethlisberger lançait sa troisième interception du match, dans la zone des buts.

Les Titans ont démontré une belle ténacité en inscrivant 17 points sans riposte, mais leur défensive a plombé leurs chances lors des 30 premières minutes.

Les Titans demeurent une excellente équipe, mais ils en sont déjà à quatre matchs lors desquels ils ont concédé au moins 27 points. C’est leur talon d’Achille. Les Steelers montrent un dossier de 6-0 pour la première fois depuis 1978. La lutte dans la division Nord avec les Ravens (5-1) et les Browns (5-2) s’annonce fascinante d’ici la fin de la saison.

Patriots dans le pétrin

Ailleurs dans la NFL, il est franchement permis de se demander si les Patriots se sortiront de leur bourbier, avec une fiche de deux victoires et quatre revers.

Oui, Bill Belichick dirige toujours cette équipe et son historique fait en sorte qu’on se dit naturellement qu’il trouvera des solutions.

Sauf que jamais l’offensive n’a paru aussi terne. Cam Newton accumule les revirements, ses passes sont des aventures et il est terriblement mal entouré. Les ailiers rapprochés ne produisent pas, tandis que les ailiers espacés manquent clairement d’explosivité.

Plusieurs se plaisaient à dire que Tom Brady avait ralenti l’an dernier, mais réalisent aujourd’hui qu’il a fait des miracles avec cette offensive en gardant les Patriots dans le coup.

Quand les Patriots ne prennent pas le contrôle d’un match en s’imposant au sol, ils deviennent soudainement vulnérables. Cette équipe mise encore sur le meilleur entraîneur du circuit, mais jusqu’à quel point les stratagèmes peuvent être efficaces sans les bons pions aux bons endroits ?

Gagnants

Baker Mayfield

Les cinq premières passes de Mayfield face aux Bengals ont été incomplètes, avec une interception. Il a ensuite complété 22 de ses 23 autres passes pour 297 verges et cinq touchés. Il a été magistral dans la dernière séquence offensive des Browns.

Joe Burrow

Les Bengals ont perdu, mais Joe Burrow ne peut s’en vouloir. Il est devenu le premier quart recrue dans l’histoire à accumuler plus de 400 verges par la passe, trois passes de touché et un touché au sol dans le même match. Cincinnati, il y a de l’espoir !

Davante Adams

Le duo Aaron-Rodgers a opéré à souhait face aux Texans. Deux des quatre passes de touché du quart des Packers ont été captées par Adams, qui a terminé la rencontre avec 13 attrapés pour 196 verges. Toute une arme !

Justin Herbert

Le quart recrue continue de briller, lui qui a dépecé les Jaguars avec 347 verges par les airs et 66 au sol. Pour un troisième match de suite, il a lancé au moins trois interceptions.

Tom Brady

Pendant que ses anciens amours connaissaient un match horrible à l’attaque, Tom Brady a enfoncé un couteau dans la plaie toujours vive des partisans des Patriots avec 369 verges, quatre passes de touché et un touché au sol.

Perdants

Jon Bostic

Le secondeur de Washington a été expulsé après un coup salaud directement à la tête du quart-arrière Andy Dalton, qui courait avec le ballon. Un geste inutile et déplorable comme on en voit, fort heureusement, de moins en moins.

Les Cowboys

Les Cowboys sont d’une horreur sans nom. Cette équipe joue sans la moindre passion. Quand Andy Dalton a été blessé après un coup vicieux, personne n’a réagi. Ce n’est pas une équipe, c’est une honte.

Les Jets

Même si Adam Gase a abandonné l’appel des jeux offensifs, les Jets ont été aussi amorphes qu’à leur habitude à l’attaque avec seulement quatre verges gagnées en deuxième demie.

Cam Newton

Le quart-arrière des Patriots a connu son pire match dans son nouvel uniforme avec trois interceptions. Il a été relégué au banc en deuxième demie et n’aura plus très long de corde.

Melvin Gordon

Le porteur des Broncos a connu un match atroce avec deux échappés. Il a aussi très mal paru lorsqu’il a remis le ballon dix pieds par-dessus la tête de son quart-arrière sur une exécution dégueulasse du fameux « flea flicker ».

5 Jeux de la semaine

Photo AFP

1.Peoples-Jones le héros

Les Bengals et les Browns se sont livré une épique bataille de l’Ohio. Avec 1 min 6 s à jouer, sans temps d’arrêt, le quart-arrière Baker Mayfield a orchestré une poussée finale qui s’est soldée par une passe de touché de 24 verges à Donovan Peoples-Jones avec 11 secondes à écouler. Peoples-Jones a tout juste glissé ses pieds à l’intérieur pour un attrapé spectaculaire qui a donné aux Browns une cinquième victoire.

2.Trop court

Les Panthers ont, comme toujours, chèrement vendu leur peau face aux Saints. Ils sont littéralement venus à un cheveu de forcer la tenue d’une prolongation en toute fin de rencontre. Il leur fallait, pour ce faire, tenter un botté de placement de 65 verges. S’il avait été réussi, il s’agirait du plus long de l’histoire. Le botté de Joey Slye a manqué de jus, son botté atterrissant tout près de la barre. Certains matchs sont une question de centimètres.

3.Encore le 4e quart

Au 4e quart, les Falcons ont encore réalisé l’impossible pour perdre face aux Lions. Ils ont d’abord raté l’occasion d’augmenter leur avance de 14-13 quand ils ont opté pour une tentative de conversion de quatrième essai ratée plutôt qu’un placement. Toujours avec la même avance, ils ont donné des ailes aux Lions quand Matt Ryan a échappé le ballon sur un sac de Romeo Okwara. Le clou final est survenu quand ils ont cédé le dernier touché à TJ Hockenson, lorsque les Lions ont parcouru le terrain en 1 min 4 s. Ah, ces Falcons...

4.Pringle galope

Un touché sur un retour de botté d’envoi, c’est devenu une denrée rare de nos jours. Les Chiefs ont réussi l’exploit quand Byron Pringle a ramené le botté des Broncos sur 102 verges, à vive allure, dans la neige de Denver. Les Chiefs sont ainsi devenus la seule équipe cette saison à inscrire au moins un touché offensif, un touché défensif et un touché sur les unités spéciales dans le même match.

5.De Brady à « Gronk »

Dans la victoire sans équivoque des Buccaneers face aux Raiders, Tom Brady a lancé une passe de touché très significative à Rob Gronkowski. Il s’agit de la 92e fois que le quart-arrière rejoint son ailier rapproché de prédilection dans la zone des buts, ce qui égale la marque établie par Steve Young et Jerry Rice. Dans l’histoire, seule la combinaison de Peyton Manning à Marvin Harrison a fait mieux avec 114 touchés.