Réponse à Réjean Tremblay : comment on peut battre les Chinoises?

J’écris en réaction à l’article de Réjean Tremblay intitulé « Comment battre les Chinoises? » (21 octobre 2020) et traitant de l’actuelle crise que traverse Natation Artistique Canada.

Motivés pour les bonnes raisons

J’ai envie de répondre à votre question en m’appuyant sur la science, puisque cela fait maintenant plusieurs années que je teste scientifiquement plusieurs questions gravitant autour de ce thème principal. Ce que la science nous dit c’est que pour battre les Chinoises, nos nageuses doivent être motivées intensément, longtemps et pour les bonnes raisons.

En d’autres mots, elles ne doivent pas faire de la natation artistique simplement pour gagner des médailles ou battre les Chinoises, mais parce que ça les fait sentir bien, fières, fortes, que ce sport représente qui elles sont et leurs valeurs, et qu’elles ont envie de laisser leur trace dans ce sport.

Battre les Chinoises et gagner les médailles viendront ensuite. On le sait de source sûre puisque ça a fonctionné avec des judokas français, avec les All Blacks de la Nouvelle-Zélande, avec des athlètes olympiques australiens en athlétisme, et avec des athlètes paralympiques sud-coréens. Parmi ces derniers, ceux motivés pour les « bonnes raisons » ont gagné 31% plus de médailles aux Jeux Olympiques de Londres. C’est drôle à quel point, ce sont ceux qui n’étaient pas motivés par les médailles, qui en ont gagné le plus...

La question qui vient ensuite : « Mais comment fait-on pour avoir des athlètes motivés intensément, longtemps et pour les bonnes raisons? ».

Les recherches nous disent « En s’assurant que les athlètes se sentent importants, compétents, écoutés, entendus et respectés ». Les athlètes qui ne sont pas traités de cette façon vont certes déployer des efforts, mais pas pour les bonnes raisons. Ils vont le faire pour ne pas se faire engueuler ou insulter, pour ne pas se faire couper de l’équipe, par espoir d’être reconnus par quelqu’un, quelque part... et ils vont le faire jusqu’à ce que leur corps ou leur tête lâchent, parce qu’ils ne seront pas capables de s’arrêter eux-mêmes au moment opportun. Et c'est précisément ces motivations négatives

que l'article de M. Tremblay semblent appuyer, tout cela sous prétexte de battre les Chinoises.

Le bien-être de nos athlètes

Votre article semble bien intentionné, mais vous n’avez que partiellement raison, et il est important de le souligner.

Pourquoi dis-je partiellement? Premièrement, parce que ce n’est pas parce qu’on est en 2020 que les athlètes ont besoin de se sentir importants, compétents, écoutés, entendus, respectés et aimés. La différence entre 2020 et 1980? Maintenant on SAIT à quel point c’est important que nos athlètes se sentent bien. On le sait parce que la science l’a démontré à maintes reprises, et on le sait parce que des athlètes ont enduré assez longtemps des coachs aux comportements destructeurs pour témoigner des conséquences.

Oui, crier et menacer, ça fonctionne dans l’immédiat, mais ça ne fonctionne pas à long terme. Et même si ça fonctionne, les coûts psychologiques et physiques sont trop chers payés. Les chercheurs et les intervenants en sport qui les écoutent sont unanimes : ça fait des médailles qui coûtent cher. Cher en coûts psychologiques, cher en réhabilitation une fois le sport terminé, cher en dommages laissés sur le corps...

Et c’est parce que maintenant on connaît les coûts de ces pratiques dans le monde du sport que les athlètes ont de plus en plus le courage de le dire lorsqu’ils ne se sentent pas bien.

Pas parce que « les enfants de nos jours ont besoin d’être dorlotés », pas parce que « les milléniaux veulent se faire dire qu’ils sont beaux et fins » (je reconnais que vous n’avez pas mentionné cela dans votre article... je rapporte ici des propos que j’entends souvent et qui ressemblent aux vôtres)... mais parce qu’on sait que ça n’a pas d’allure et qu’on n’est pas supposés tolérer et accepter cela. Parce qu’on sait qu’il y a d’autres façons de faire.

Dignité et compétitivité

La deuxième raison pour laquelle vous avez seulement partiellement raison est qu’on ne parle pas « d’enfiler des gants blancs pour passer son message ». On parle de traiter des êtres humains avec dignité, tout simplement; et la dignité peut rimer avec compétitivité si c'est bien mené. On ne parle pas de « tolérer les exigences de la compétition », on parle de changer les vieilles croyances quant aux moyens à emprunter pour rencontrer les exigences de la compétition. On ne parle pas de « sensibilités », on parle de besoins humains fondamentaux et innés (et j’ajouterais même universels; ils ont été testés dans plus de 132 pays).

Dans la même ligne d’idées, non, Geneviève Peel n’a pas parlé de « problèmes de poids », elle a parlé de violence psychologique. Arrêtez de réduire ses propos. Arrêtons de banaliser les comportements de ces entraîneurs. Arrêtons de penser que c’est normal. Arrêtons de penser que c’est le chemin vers l’excellence.

Vous n’avez aussi que partiellement raison puisque, non, on n’a pas nécessairement besoin de faire la distinction entre le haut de la pyramide et « le reste » ; tous les athlètes sont humains.

On aime se faire accroire qu’on peut les transformer en machines, mais ils sont des humains. C’est vrai que ce n’est pas facile d’atteindre l’excellence. C’est vrai que ça prend beaucoup de travail pour être la plus parfaite des parfaites. C’est vrai que ce n’est pas facile d’amener les meilleures à être encore « plus meilleures » que les autres meilleures. La marge est mince. Et la marge de manœuvre des entraîneurs aussi.

Mieux outiller les entraîneurs

Et à défaut d’avoir d’autres outils (et de ne pas avoir suffisamment de temps pour résister aux pressions des employeurs et des organismes subventionnaires), on prend ceux disponibles dans notre coffre à outils : la pression, la menace, l’intimidation... Cependant, grâce à la science, on sait maintenant qu’on peut être exigeant, stimulant, inspirant et excellent, sans être dur et destructeur. Il est grand temps de remplir le coffre à outils de nos entraîneurs de nouveaux outils. Les entraîneurs ont le devoir de se tenir à jour dans leurs connaissances. Les fédérations ont le devoir de les former et de les surveiller. Ils ont le devoir de protéger leurs athlètes.

En conclusion, les athlètes olympiques sont des êtres humains qui ont besoin des mêmes vitamines que vous et moi pour être excellents dans leur travail. Ce qu’on a longtemps cru être un passage obligé vers l’excellence est plutôt un accès direct à la débandade psychologique, dans l’espoir de médailles qui n’arrivent pourtant pas depuis 20 ans...

Et pour reprendre vos propos, c’est justement parce que les coachs chinois ou russes n’ont pas les délicatesses de l’encadrement québécois qu’on pourrait espérer les battre un jour en agissant différemment.

Joëlle Carpentier, Ph.D.

Professeur au département d’Organisation et de Ressources Humaines, ESG UQAM

Détentrice d’un doctorat en psychologie sociale, spécialisée en psychologie sportive

Ancienne athlète et entraîneure élite en natation artistique, présentement officiel national dans ce même sport.

La réponse de Réjean Tremblay

Madame,

Je suis heureux de voir que vous avez partiellement raison. Et vous et moi aurons complètement raison le jour où les commanditaires et les subventions continueront d'appuyer les athlètes quand ils et elles n'atteindront pas les objectifs fixés par les fédérations et les financiers des entreprises.

Quand l'équipe canadienne de natation artistique ne s'est pas qualifiée pour les Jeux de Rio, les commanditaires ont diminué leur apport financier. Certains ont tout laissé tomber. Et les fédérations ont paniqué. La pression s'est rendue évidemment jusqu'aux athlètes. Le poids de l'argent.

J'espère que vous allez envoyer votre très bon texte aux comptables de ces compagnies et fédérations. Pour les aider à comprendre.

Réjean Tremblay Chroniqueur sportif au Journal de Québec et Journal de Montréal