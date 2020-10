Un faible pour les romans québécois

Lorsqu’elle n’incarne pas Rollande, la mère de François Morency dans Discussions avec mes parents, la comédienne Marie-Ginette Guay aime bien lire. Sans discuter, elle a d’ailleurs accepté de nous dire quoi.

Quel a été le dernier roman à vous avoir littéralement bouleversée ?

L’été dernier, j’ai lu Le lambeau de Philippe Lançon. Ça porte sur l’attentat contre Charlie Hebdo et l’auteur, qui était présent ce jour-là dans les locaux du journal, raconte l’horreur, la douleur, l’acceptation... C’est une lecture qui m’a bouleversée.

Et depuis le début de l’année, quelles ont été vos plus belles découvertes ?

Je lis beaucoup de littérature québécoise, et un recueil de nouvelles qui m’a vraiment plu, c’est La vie au-dehors de Geneviève Boudreau. Il parle de la ruralité et met en lumière non pas son côté bucolique, mais le côté cruel de la vie en général. C’est franchement bon.

Sinon, cette année, j’ai aussi lu Shuni de Naomi Fontaine. Pour moi, ça a été une découverte. J’ai appris plein de choses sur la culture innue et ce qui m’a frappée, c’est la dignité de ce peuple-là, son courage. Ce livre m’a beaucoup touchée.

Vous pouvez nous parler de vos livres fétiches ?

Ce que je fréquente avec plaisir, c’est surtout la poésie. Celle d’Hector de Saint-Denys Garneau, de Gaston Miron, de Roland Giguère... Et puis il y a celle de Marie Uguay, qui m’a toujours touchée. Cette poète québécoise est peut-être morte très jeune d’un cancer, mais ce qu’elle met à l’avant-plan dans ses écrits, c’est son appétit de la vie.

Plus haut que les flammes de Louise Dupré est aussi vraiment bon. Elle a été visiter le camp d’Auschwitz et elle parle de l’âme des enfants qui sont morts là-bas.

Plus joyeuse, il y a également toute la série des Chroniques du Plateau-Mont-Royal de Michel Tremblay. J’ai joué beaucoup de Michel Tremblay dans ma vie et toutes ses chroniques sont pour moi une référence. Je les ai lues plus d’une fois, j’aime la façon dont elles sont écrites. Chaque fois que je tourne une page de Michel Tremblay, j’ai l’impression de tourner la page d’un album de famille.

Est-ce qu’il y a un livre auquel vous revenez régulièrement depuis des années ?

Oui, Le Petit Robert ! Et un livre que je chouchoute aussi beaucoup, c’est le Dictionnaire historique de la langue française. Ça, c’est formidable. Il y a beaucoup de mots dont on ne connaît que la signification approximative et moi, j’aime en connaître la définition précise. C’est des heures et des heures de plaisir !

Dans Discussions avec mes parents, vous lisez les romans de Danielle Cuivre, clin d’œil à Danielle Steel. Dans la vraie vie, c’est une auteure que vous appréciez aussi ?

Non. J’avoue ne jamais avoir lu ses livres. Mes envies littéraires ne me mènent pas dans ce chemin-là. Quand j’ai envie de lire des choses plus légères, j’ai plus tendance à aller vers les romans policiers. Ceux d’Henning Mankell, par exemple. La cinquième femme et Les chaussures italiennes sont excellents.

De mémoire, dans quel roman avez-vous croisé la famille la plus atypique ou la plus fantasque ?

L’an passé, j’ai joué dans une adaptation des Plouffe de Roger Lemelin. J’ai donc relu le livre et j’ai beaucoup aimé ça parce que ça se passe dans la période de l’entre-deux-guerres à Québec et que c’est vraiment intéressant.

Plus près de nous, il y a aussi un roman qui n’a pas eu beaucoup de publicité, Le cœur de Berlin, d’Élie Maure. Ça raconte l’histoire de quelqu’un qui part à la recherche de sa famille qui est complètement dysfonctionnelle. C’est palpitant. Et en passant, Berlin, c’est un chien. Ce n’est pas la ville.

Pour décrocher complètement du quotidien, quel roman conseilleriez-vous ?

Hotel Lonely Hearts, de Heather O’Neill. J’aime quand il y a un petit côté historique et ici, on retrouve le Montréal des années 1920-1930. Une lecture facile qui peut faire décrocher en nous plongeant dans un autre univers

Hérétiques, de Leonardo Padura. On se promène dans le temps et je n’ai pas été capable de lâcher ce livre-là. Il est vraiment, mais vraiment formidable. En plus, il parle entre autres du Cuba d’aujourd’hui.

Bondrée, d’Andrée Michaud. Dans ce livre, il y a une jeune fille qui a disparu et on veut savoir ce qui lui est arrivé ! Ça se passe dans les années 1960 près des frontières américaines, et il y a donc un topo historique de cette époque-là. Je ne l’ai pas encore commencé, mais sur ma table de chevet, il y a Tempêtes de la même auteure. En ce moment, je lis plutôt La trajectoire des confettis de Marie-Ève Thuot.

Que comptez-vous lire d’autre sous peu ?

Quelque chose que j’ai commencé il y a plusieurs années : Soifs, de Marie-Claire Blais. Je me le réservais pour un moment où j’allais avoir le temps de le lire. Je vais donc bientôt m’embarquer là-dedans. Je trouve l’aventure intéressante parce qu’il n’y a qu’une seule phrase dans ce livre. Mais elle est très longue !