Une plus longue absence que prévu pour Thomas?

La blessure à la cheville du receveur de passes Michael Thomas pourrait le forcer à rater plus d’une semaine d’activités.

C’est ce qu’a appris le réseau ESPN, dimanche.

L’athlète des Saints de La Nouvelle-Orléans a été blessé pendant l’entraînement des siens de mercredi. Deux jours plus tard, son club affirmait qu’il ne pourrait être de l’affrontement contre les Panthers de la Caroline ce dimanche. Après de nouveaux examens médicaux, il semblerait que sa blessure soit plus grave que prévu et que Thomas pourrait également rater le duel de la huitième semaine d’activités de la NFL, un match contre les Bears de Chicago.

Le récipiendaire du titre de joueur par excellence en offensive de la NFL en 2019 n’a disputé qu’une partie cette saison, soit la première des Saints.

Une autre blessure à une cheville l’avait tenu sur les lignes de côté pendant trois semaines et Thomas a été suspendu par son équipe lors de la cinquième semaine. Il avait reçu cette sanction pour s’en être pris à un coéquipier et à un entraîneur pendant la semaine précédant le duel.