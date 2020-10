Une vidéo compromettante pour les Giants?

Les Giants de New York connaissent une autre saison misérable, mais cela n’empêche peut-être pas leurs joueurs de célébrer, au risque de leur santé.

Plusieurs médias locaux ont fait état d’un souper tenu vendredi soir, activité à laquelle le quart-arrière Daniel Jones, le porteur de ballon Saquon Barkley et d’autres athlètes du club ont participé. Selon le site NJ.com, le groupe a pris un repas à l’intérieur d’une salle privée d’un restaurant avant de se diriger vers un bar de la ville où des vidéos auraient été filmées. D’ailleurs, celles-ci montrent Jones et Barkley sans masque au visage, ce qui constituerait une violation aux règles de la NFL en matière de distanciation sociale.

Cependant, la séquence diffusée sur Instagram par un individu – DJ Lugghead – a été éventuellement retirée des réseaux sociaux après qu’elle soit devenue virale. L’homme en question s’est défendu en affirmant au quotidien New York Post que les photos présentées dataient de l’an dernier. En revanche, le réseau ESPN a de son côté rapporté que le groupe de joueurs s’était bel et bien rendu dans un bar, le Common Ground, où une vidéo montrant Jones partager un verre avec une femme a été réalisée.

De plus, une autre séquence met en vedette Barkley qui déambule sur la rue à bicyclette; or, le demi offensif se trouve sur la touche à cause d’une blessure au genou.

Des pénalités à prévoir, si...

Dans un communiqué émis samedi, les Giants ont indiqué avoir pris connaissance de ces informations. «Nous sommes en train d’examiner la nature et le contexte de la vidéo», ont-ils déclaré.

Plus tôt cette saison, la NFL a imposé une amende à 10 porte-couleurs des Raiders de Las Vegas en raison d’infractions en regard avec les règles relatives au protocole de protection vis-à-vis la COVID-19. Si les dirigeants de l’équipe concernée ou de la ligue peuvent déterminer que les vidéos datent bien de vendredi et non de 2019, des sanctions pourraient être imposées aux fautifs.

Les Giants ont perdu six de leurs sept matchs cette année et renoueront avec l’action le 1er novembre en accueillant les Buccaneers de Tampa Bay.