Vasek Pospisil accède au tableau principal à Vienne

Vasek Pospisil a obtenu son laissez-passer pour le tableau principal du tournoi de Vienne en venant à bout du Taïwanais Jason Jung en qualification, dimanche, et pourrait affronter le Québécois Félix Auger-Aliassime au premier tour.

Pospisil, 80e joueur mondial, a triomphé en trois sets de 7-6 (1), 3-6 et 6-3. Il a brisé le service de la 128e raquette mondiale au quatrième jeu de la manche ultime et il n’a plus regardé derrière.

L’athlète de l’unifolié a lui-même perdu son service en deuxième manche, lui qui a fait face à trois balles de bris.

Quatre places pour des joueurs qualifiés étaient prévues au tableau principal de cet événement ATP 500, contre Auger-Aliassime (22e), Hubert Hurkacz (31e), Daniel Evans (35e) et Andrey Rublev (huitième). Rublev a notamment éliminé Pospisil la semaine dernière à Saint-Pétersbourg.

Le Canadien Denis Shapovalov (12e) sera également en action lors de cet événement, lui qui doit affronter Jurij Rodionov (151e), lundi.