COVID-19 : pas le moment de relâcher les mesures sanitaires, selon le Dr François Marquis

Si les chiffres du bilan de la COVID-19 semblent se stabiliser au Québec, il n’est pas encore temps de relâcher les mesures sanitaires, croit le Dr François Marquis.

«Mon cœur voudrait que les gens puissent avoir un peu de liberté. Le problème c’est que présentement, ce n’est pas le moment de le faire. On a à peine réussi à stabiliser les chiffres», affirme le chef de service des soins intensifs à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Il souligne également que si de telles mesures doivent être imposées, c’est entre autres parce qu’une partie de la population ne les respecte pas.

«L’autre élément, c’est que tout le monde doit faire des efforts extraordinaires pour compenser un peu le sabotage de certaines personnes», lance François Marquis.

«Si tout le monde se pliait aux besoins de notre société, en fait on aurait probablement pu annoncer un allègement des mesures. Mais le problème c’est qu’il faut toujours que la masse souffre un peu plus parce qu’il y a des gens qui font fi des indications», ajoute le médecin.

Gyms, restaurants et karaoké

Concernant la réouverture des centres d’activités physiques et des restaurants, le Dr Marquis est d’accord à ce qu’ils demeurent fermés.

Il fait notamment le lien avec les karaokés.

«On se rappelle de l’impact du fameux karaoké à Québec. Chaque gym a la capacité de faire la même chose, donc on a un devoir de prudence, surtout à un moment où on est capable de maintenir un certain équilibre», dit-il.

Cet équilibre dans le système de santé est cependant précaire, prévient-il.

«Présentement, le système de santé, oui, on est capable de répondre à la demande, mais suffit qu’il y ait quelques éclosions dans des gyms où les gens vont aller, après ça, partir dans leur milieu d’autres éclosions pour que rapidement on perde le contrôle», met en garde le Dr François Marquis.