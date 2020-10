Disparition à Québec: cet aîné manque à l’appel

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l’aide de la population pour localiser un septuagénaire qui a été vu pour la dernière fois dimanche soir, dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou.

Jean-Jacques Gélinas, 79 ans, manque à l’appel depuis 21h, dimanche, où il a été aperçu près de l’avenue de Salaberry. Les autorités ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité si on tarde à le retrouver puisqu’il souffre de problèmes cognitifs.

M. Gélinas mesure 5 pieds et 6 pouces (1,70 m) et pèse 125 lb (57 kg). Il a les yeux clairs et les cheveux blancs.

Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447).