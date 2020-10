[EN DIRECT 27 OCTOBRE 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

Monde

Cas: 43 539 290

Décès: 1 160 213

Canada

Cas: 220 213, 100 922 au Québec

Décès: 9973, 6153 au Québec

Tous les développements du mardi 27 octobre 2020

6h35 | Une étude britannique publiée mardi montre que l'immunité acquise par les personnes guéries du nouveau coronavirus «diminue assez rapidement», en particulier chez les malades asymptomatiques, et ne pourrait durer que quelques mois.

AFP

6h32 | Coronavirus: la Russie renforce les restrictions face à l’aggravation de la pandémie.

AFP

Les autorités russes ont annoncé mardi un renforcement des restrictions liées au coronavirus, avec l’obligation de porter un masque dans les lieux publics et des recommandations visant à limiter la vie nocturne, sur fond d’aggravation de la pandémie.

Selon un document publié par l’autorité sanitaire russe Rospotrebnadzor, les Russes devront désormais porter un masque « dans les endroits bondés, les transports publics, les taxis, les stationnements et les ascenseurs ».

Il est également recommandé qu’entre 23 h et 6 h du matin, les événements publics soient interdits et les lieux de restauration fermés. Sur Instagram, Rospotrebnadzor a précisé que l’application de ces recommandations relèvera des autorités régionales.

Ces nouvelles mesures, qui entreront en vigueur dès mercredi, interviennent alors que la Russie connaît, comme d’autres pays dans le monde, une forte hausse des nouveaux cas d’infection quotidiens à la COVID-19 mardi, les autorités ont rapporté la mort de 320 personnes atteintes par la maladie ces dernières 24 heures, un record. Le nombre de nouvelles infections s’établit lui à 16 550.

La Russie est le quatrième pays le plus touché par la pandémie avec un total de 1 547 774 cas et 26 589 morts, la capitale Moscou et sa région restant le principal foyer de la maladie dans le pays.

Plus tôt en octobre, les Moscovites âgés de plus de 65 ans avaient déjà été vivement encouragés à rester chez eux.

5h00 | Le Parti québécois (PQ) propose la nomination d’un «observateur indépendant scientifique» au sein de la cellule de crise gouvernementale chargée de la réponse à la pandémie de COVID-19 afin de restaurer le lien de confiance avec la population.

Photo Stevens Leblanc

0h18 | Melbourne n’a enregistré mardi aucun nouveau cas de coronavirus, pour la deuxième journée consécutive, alors que la deuxième plus grande ville d’Australie s’apprête à mettre fin à trois mois de confinement.

AFP

0h00 | Après avoir exigé que les élèves de la fin du secondaire en zone rouge fréquentent l’école une journée sur deux pour des raisons sanitaires, Québec doit revoir sa directive puisque des jeunes ne peuvent suivre de cours en ligne faute d’accès à internet dans leur région.

Photo Agence QMI, Alex Proteau

