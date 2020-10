[EN DIRECT] COVID-19: Les mesures en zone rouge prolongées jusqu’au 23 novembre

Les mesures imposées en zone rouge dans le cadre du «défi 28 jours» sont prolongées jusqu’au 23 novembre, annonce le premier ministre François Legault, qui demande quatre semaines d’efforts de plus.

Les bars, les gyms, les salles à manger des restaurants, les cinémas, les théâtres et les salles de spectacles devront ainsi demeurer fermés jusqu’à nouvel ordre afin de limiter la propagation du virus, qui a fait encore 10 morts, selon dernier bilan.

L’interdiction des sports collectifs, dans les zones les plus touchées par la COVID-19 demeure aussi en vigueur. Même chose pour les restrictions concernant la visite à la maison et toutes les mesures annoncées depuis le 25 septembre dernier, en prévision du «défi 28 jours», qui devait se terminer mercredi.

Pour les entreprises concernées, les programmes d’aide seront maintenus en conséquence.

Un peu de lumière au bout du tunnel : le premier ministre ouvre la porte à certains assouplissements, dans deux semaines.

Il s’agit toutefois d’un «gros SI», puisque cette réévaluation sera faite en fonction de la baisse du nombre de cas, d’éclosions et d’hospitalisations.

L’alternance aussi en secondaire 3

Tel que rapporté un peu plus tôt par Le Journal, une nouvelle mesure s’ajoute. À compter du 2 novembre, les élèves de troisième secondaire en zone rouge devront se présenter à l’école seulement une journée sur deux. Dès lundi prochain, les élèves en secondaire 3 devront ainsi faire comme ceux des niveaux 4 et 5, qui depuis le 8 octobre, font l’alternance entre la présence à l’école et l’enseignement en ligne.

Le premier ministre répète depuis des semaines que la fermeture des écoles est la dernière des mesures à envisager.

La santé publique a cependant constaté que les élèves plus âgés sont plus susceptibles de transmettre le virus que les plus jeunes, d’où la nouvelle restriction imposée aux élèves de secondaire 3.

Les autorités ont récemment dû fermer un millier de classes en raison de la COVID-19. On en rapporte maintenant 100 de moins.

Responsabilité collective

Si la situation dans les CHSLD demeure sous contrôle, surtout par rapport au printemps dernier, celle dans les milieux de travail devient de plus en plus inquiétante.

Près d’un nouveau cas sur deux provient des milieux de travail. Le premier ministre fera donc appel à la responsabilité des employeurs, afin d’encourager tous ceux qui le peuvent à faire du télétravail.

