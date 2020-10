Photo courtoisie

Comme tous les autres événements d’envergure, le Coquetélions 2020, au profit des Oeuvres soutenues par le Club Lions Sillery/Ste-Foy/Québec, doit faire une pause en raison de la COVID-19. Toutefois les trois coprésidents du 56e Coquetelions, Alexandre Trudel, président de Quebec Peinture; Éric Parent, vice-président, Est-du-Québec, Banque HSBC et Denis Lefrançois, vice-président développement des affaires, Groupe Theetge; se sont donné comme objectif d’amasser, d’ici le 15 décembre, une somme de 100 000 $ à raison de coups de cœur de 150 $. Pour effectuer votre don à la campagne « Envoye-don! » rendez-vous sur le https://coquetelions.com. Depuis sa fondation en 1960, le Club Lions Sillery/Ste-Foy/Québec a toujours œuvré pour venir en aide à plusieurs organismes communautaires de la région de Québec (Keno, La Dauphine, Laura Lémerveil, Le Carrefour des enfants St-Malo, La Maison Richelieu, La Maison L’Arc-en-ciel, Les Grands Frères Grandes Soeurs de Québec) sans compter le don de paniers de Noël aux familles les plus démunies de notre région.

« Patrimoine bâti »

Photo courtoisie

Félicitations à l’entreprise Construction St-Antoine de Québec qui s’est vu décerner le Galon de la semaine (du 19 octobre), dans la catégorie « Patrimoine bâti » par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec. Construction St-Antoine s’est développée, depuis la fin des années 90, alors que l’entreprise s’est consacrée à la restauration de plusieurs bâtiments d’époque dans le Vieux-Québec. Au fil du temps, le carnet de commandes de l’entreprise est devenu presque exclusivement garni de projets à caractère ancestral. Au cours de la dernière année, avec la permission du ministère de la Culture et des Communications, Construction St-Antoine a procédé à la réalisation d’importants travaux au Manoir Charleville à Boischatel. Sur la photo, Olivier Leblanc, président de l’entreprise.

La vie de bureau

Photo courtoisie

Meubles South Shore, compagnie québécois fondée en 1940 et qui est la première entreprise manufacturière canadienne à s’être spécialisée dans la vente en ligne de meubles, vient de présenter « Espace Bureau » une nouvelle gamme de produits qui se décline en quatre collections, toutes conçues pour répondre aux besoins des professionnels d’aujourd’hui, qu’ils travaillent du bureau, de la maison ou encore dans des aires de travail partagé. Il en résulte une ligne complète qui permet l’aménagement facile d’espaces de travail tendance, ergonomiques et personnalisés. Huches amovibles, stations de chargement, système de gestion du filage, espaces de rangement multi-fonctionnel à profusion, les produits de la nouvelle gamme promettent de combler toutes les clientèles.

Anniversaires

Photo courtoisie

Fabienne Larouche (photo) scénariste et productrice québécoise (District 31), 62 ans... Keith Urban, chanteur et guitariste de country australien, 53 ans... Steve Rogers, lanceur avec les Expos de Montréal (1973-85), 71 ans... Raynald Brière, ex-vice-président exécutif du conseil, RNC Média, 73 ans... Hillary Rodham Clinton, femme politique américaine, épouse de Bill Clinton, 73 ans... Jaclyn Smith, actrice (Charlie’s Angels) et femme d’affaires américaine, 75 ans... Claude Poirier, ex-chroniqueur judiciaire québécois, 82 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 26 octobre 2019 : Pascale Roberts (photo), 89 ans, actrice française... 2019 : Robert Evans, 89 ans, producteur de cinéma américain (Le Parrain)... 2016 : Léo Rinfret, 96 ans, fondateur de Rinfret Volkswagen à Lévis... 2015 : Sam Sarpong, 40 ans, acteur, animateur de télévision et mannequin britanno-américain... 2014 : Oscar Taveras, 22 ans, jeune voltigeur des Cards de St-Louis (LNB)... 2012 : Arnold Greenberg, 80 ans, cofondateur des boissons Snapple... 2014 : Germain Gagnon, 71 ans, un des derniers joueurs originaires de Chicoutimi à avoir évolué dans la LNH (357 parties) avec Vancouver, Montréal, les Islanders, Chicago et Kansas City... 2008 : Hélène Fortin, 49 ans, soprano originaire de Dolbeau-Mistassini... 2004 : Bobby Avila, 78 ans, joueur de baseball latino-américain... 1992 : Igor Ivanovich Sikorsky, 83 ans, inventeur de l’hélicoptère... 1979 : Park Chung Hee, président de la Corée du Sud... 1918 : César Ritz, 68 ans, propriétaire de l’hôtel qui porte son nom à Paris (Le Ritz)... 1866 : John Kinder Labatt, 63 ans, fondateur de la brasserie qui porte son nom.