Hummer EV: un représentant de GMC répond à nos questions

Le dévoilement du GMC Hummer EV était assurément l’un des plus attendus de l’automne. Pour connaître tous les détails liés à cette camionnette électrique qui sort de l’ordinaire, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Philippe-André Bisson, directeur des communications de General Motors pour le Canada, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB radio.

«C’est sûr que le Hummer, on l’a tous vu, il est gros. Mais ça s’adresse aussi à une clientèle qui recherche ça. Il y a des gens qui sont estomaqués par le modèle et il y en a d’autres qui pensent que dû à la grosseur, ça ne se vendra pas. Moi, ce que je peux vous dire, c’est que ça a pris 8 minutes et 35 secondes et nos ventes étaient complétées pour la première année», a raconté M. Bisson afin de démontrer l’engouement entourant ce nouveau véhicule.

À la fin de l’entrevue, M. Bisson en a profité pour dévoiler quelques détails en lien avec l’avenir des véhicules électriques chez General Motors.

Au cours de cette émission, il a également été question de l’ajout de la boîte manuelle pour la Nissan Sentra SR en 2021, de l’annonce de l’échelle de prix de la Hyundai Elantra 2021 et du Volvo XC40 Recharge.

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur la Hyundai Ioniq, la Cadillac CT4-V et le Mercedes-AMG CLA 45.

Pour conclure l’émission, Antoine partage avec Germain et les auditeurs la succession de cinq véhicules exotiques conduits en autant de jours. Ferrari Roma, Porsche 911, Aston Martin DB11, Aston Martin Vantage et Mercedes-AMG E 63 S sont au menu.

Le Guide de l'auto, c’est tous les samedis à 10 h sur QUB radio et en reprise le dimanche à 14 h.