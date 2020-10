Il y a 25 ans, le mensonge et l’argent triomphaient

Le 30 octobre 1995, le rêve d’un peuple s'évanouissait, le Québec devenait le premier peuple au monde à avoir voté deux fois contre sa souveraineté. Mais était-ce une véritable victoire honnête? 50,58% des Québécois étaient-ils fédéralistes pour autant ?

J’en doute, la plupart de ces personnes ont voté par la peur, peur que le gouvernement du Canada avait transmise à la population par mensonges.

Prêt à tout pour gagner

Le gouvernement du Canada était prêt à tout pour gagner, peu importe le prix. Le 25 octobre, à cinq jours du référendum, dans son discours à la nation, Jean Chrétien disait qu’un oui était une décision irréversible.

C’était totalement faux car dans le cas d’une victoire du oui, les négociations constitutionnelles auraient été enclenchées en vue d’un autre référendum. Les dirigeants du non mentaient constamment sur ce qui devait arriver dans le cas de la victoire du camp du oui.

À quelques jours du référendum, des dizaines de milliers de personnes de partout au Canada descendirent dans les rues pour manifester leur soudain «amour» pour le Québec. Cet événement était évidemment financé illégalement, s’ajoutant aux 539 000$ dépensés illégalement pour le clan du non.

Des exemples

190 référendums sur la souveraineté ont eu lieu dans le monde (en excluant l’Amérique du sud) de 1791 à 2009.

Trois d’entre eux furent des échecs: celui de Chypre en 2004 (mais les Chypriotes se sont repris par la suite), et nos deux référendums! Depuis, aucun pays ayant accédé à sa souveraineté n’a voulu faire marche arrière. Des pays comme l’Autriche ou la Suisse ont une population comparable au Québec et aucun pays n’a jamais mis en cause leur crédibilité. En étant indépendant, le Québec deviendrait le 18e plus grand pays au monde en superficie et 101e en population sur 203.

Peut-être que le référendum de 1995 fut un échec, mais le mouvement souverainiste n’est pas mort. La jeunesse n’est peut-être pas souverainiste, mais ce n’est que par désinformation. Avec de la conviction et de la patience, elle le redeviendra!

Vive le Québec Libre!

Photo courtoisie

Alexis Roy-Letarte, 14 ans

Militant souverainiste affirmé, Trois-Rivières