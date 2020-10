La Chine prend des mesures de rétorsion contre six médias américains

Pékin | La Chine a annoncé lundi des représailles à l’encontre de six médias américains supplémentaires présents sur son territoire, après des mesures similaires prises par les États-Unis contre des organes de presse chinois.

La chaîne de télévision ABC, le quotidien Los Angeles Times et la station Minnesota Public Radio devront fournir dans les sept jours la liste de leurs employés, de leurs biens immobiliers et de leurs opérations financières en Chine, a déclaré dans un communiqué un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian.

Cette mesure concerne également le site internet spécialisé Bureau of National Affairs (BNA), le magazine Newsweek ainsi que l’agence Feature Story News.

Il s’agit de « représailles tout à fait nécessaires contre la répression déraisonnable (du gouvernement américain) à l’encontre des médias chinois aux États-Unis », a précisé M. Zhao.

Mercredi, Washington a modifié le statut de six médias chinois présents aux États-Unis et étendu ses mesures contre des organes accusés de servir la « propagande » de Pékin.

Considérés comme des « missions étrangères », ils doivent dorénavant communiquer au département d’État des détails sur leur personnel et leurs biens immobiliers sur le territoire américain.

Cette décision « expose à la vue de tous l’hypocrisie de la soi-disant liberté d’expression et de la presse », a fustigé dans le communiqué Zhao Lijian.

Les six médias visés sont Yicai Global, Jiefang Daily, Xinmin Evening News, Social Sciences in China Press, Beijing Review et Economic Daily.

Leur travail journalistique ne fera toutefois l’objet d’aucune restriction, a assuré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo.

Neuf médias chinois plus connus étaient déjà qualifiés de « missions étrangères », dont l’agence de presse officielle Chine Nouvelle et la chaîne de télévision CGTN.

Pékin avait répliqué en juillet en ciblant les agences Associated Press (AP) et United Press International (UPI), la télévision CBS ainsi que la radio NPR.

Dans le passé, Pékin a par ailleurs expulsé en représailles des Américains travaillant pour plusieurs grands journaux comme le New York Times, le Washington Post et le Wall Street Journal.