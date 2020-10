Le GMF de Limoilou menace de fermer ses portes

Il est minuit moins une pour le groupe de médecine familiale de la Clinique Synase, située dans Limoilou, qui menace de fermer ses portes le 31 décembre prochain si le gouvernement ne lui permet pas d’embaucher six nouveaux médecins.

La Clinique Synase a ouvert ses portes il y a deux ans, avec la mission de faire de la prise en charge de patients dans le secteur. L’objectif était d’inscrire au GMF, 12 000 nouveaux patients du guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF).

Pour l’heure, le GMF de Limoilou fonctionne – de peine et de misère - avec cinq médecins, dont trois à temps partiel et ont, à leur charge, 8850 patients. Il y a encore plus de 13 000 personnes en attente d’un médecin de famille, dans le quartier Limoilou.

Dans les deux dernières années, le GMF s’est adressé à plusieurs reprises à Danielle McCann, alors ministre de la Santé, puis à Christian Dubé, qui remplace Mme McCann. Il souhaite avoir six médecins de plus, pour pouvoir combler les besoins.

«Nos demandes auprès du gouvernement n’ont pas été entendues», se désole le Richard Lemelin, responsable du GMF Le Synase. Il s’agit, pour lui, d’un «rêve anéanti» de pouvoir offrir une clinique de proximité aux citoyens de Limoilou.

«Le gouvernement ne connaît pas les besoins nécessaires pour permettre une prise en charge des patients sur le guichet Limoilou et les solutions qui auraient assuré une pérennité accrue», poursuit Dr Hamelin.

Besoins importants

Il rappelle que la population du secteur de Limoilou est reconnue pour être aux prises avec de multiples problèmes de santé. Selon lui, la fermeture du GMF aurait pour effet de mettre encore plus de pression sur les services avoisinants.

«Nous sommes incapables de continuer, sans l’ajout d’effectifs», se désole le responsable du GMF.

Il sollicite d’ailleurs une rencontre avec le ministre de la Santé afin de voir les possibilités qui permettraient de sauver le GMF de Limoilou.